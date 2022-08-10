115 лет со дня рождения легендарного разведчика Михаила Мукасея. Даты и люди Случчины

В рубрике «Даты и люди Случчины» «Кур’ер» рассказывает об известных людях — уроженцах Слуцкого района. Случчанка Наталья Люцко подготовила для «Кур’ера» материал про Михаила Мукасея, советского разведчика.

Михаил Исаакович Мукасей — советский разведчик-нелегал в США и странах Западной Европы, почётный сотрудник госбезопасности, полковник. Вместе с женой Елизаветой Ивановной работали в США, в «особых условиях» в Западной Европе. «Эльза» и «Зефир» — таковы были их оперативные псевдонимы, прожили долго, счастливо, ни разу не засветились.

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Путь в разведку

Михаил Исаакович Мукасей родился 13 августа 1907 года в деревне Замостье Слуцкого уезда Минской губернии (ныне — Слуцкого района Минской области) в семье кузнеца. С детских лет помогал отцу в кузнице.

Окончив школу, он уехал в Ленинград, где сначала устроился на работу на Балтийский судостроительный завод. Чистил пароходные котлы, учился на рабфаке, активно участвовал в общественной жизни завода, а в 1929 году вступил в партию.

Затем Михаил поступил в Ленинградский университет, где у потомка деревенских кузнецов обнаружили способности к изучению иностранных языков. Мукасея откомандировали в Институт восточных языков, где он специализировался на изучении бенгальского и английского.

В 1937 году выпускника Института восточных языков Михаила Мукасея позвали в разведку. В конце 1930-х от таких предложений не отказывались. Он становится слушателем школы Разведывательного управления Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

Однажды в очереди к зубному врачу Михаил обратил внимание на миловидную девушку, с которой решился познакомиться. Новую знакомую звали Лиза. Елизавета Емельянова, уроженка Уфы, училась на биологическом факультете Ленинградского университета. Она стала его женой, другом, коллегой.

Работа в Лос-Анджелесе

В 1939 году Михаил Мукасей отправляется в командировку в Лос-Анджелес, где он назначен на пост советского вице-консула. Вместе с ним едут жена Елизавета, 4-летняя дочь Элла и годовалый сын Толя.

С тех пор их основными именами считались Майкл и Бетси; позывные «Зефир» и «Эльза» появились позже.

Жизнь полиглота Мукасея, владевшего английским, бенгальским языками и идишем, в США была насыщенной, но функции он там выполнял, скорее, дипломатические.

Включенный в творческую среду Америки благодаря интересу к молодой стране победившего социализма, Мукасей общался с Теодором Драйзером, Чарли Чаплиным, Уолтом Диснеем, Мэри Пикфорд.

Людей искусства привечали и в высших политических кругах страны — Франклин Рузвельт был большим любителем откровенничать с артистами. Шифровки, которые Мукасей слал в Центр, тогда были помечены «от источников, близких к президенту».

О будущей войне с Германией Мукасею неоднократно говорил именно Чаплин: их связывали приятельские отношения. Михаил Исаакович однажды даже подкрепил их небанальным подарком: по его просьбе для Чаплина — большого любителя животных, прямо из тайги доставили маленького тёзку — бурого медвежонка.

Радистка Бетси переправляла в Центр всё более тревожные донесения (на которые особо не реагировали), а когда война разразилась, перед Мукасеями встала другая задача: выяснить позиции Японии по отношению к гитлеровской Германии уже не через богему, а через промышленно-торговые круги. Тогда о реакции на свою информацию Мукасеи узнали из косвенных источников, когда советские войска перебросили с Дальнего Востока под Москву.

В 1943 году семейство Мукасеев возвращается в Москву.

На нелегальном положении

После войны супруги Мукасеи стали нелегалами. Работали под чужими именами в разных странах. Как они попали в Западную Европу? Мукасей сам придумал, как говорят разведчики, легенду. Работал под видом выжившего в концлагере и прошедшего лагеря для перемещённых лиц еврея-коммерсанта.

Под этой легендой Михаил и Елизавета Мукасеи обосновались в одной социалистической стране, а уже оттуда отправились дальше, в Западную Европу. Со всеми заданиями резидент Зефир и радистка Эльза справлялись. Они отыскивали вдруг переставших выходить на связь наших нелегалов. Передавали добытые сведения о секретных планах НАТО. Обладатели западноевропейских паспортов объездили почти сотню стран. Особенно часто наведывались в государства, с которыми у Советского Союза не было дипломатических отношений. Да, это был опасный, часто повторяющийся номер. В случае провала рассчитывать на помощь своих людей Михаилу и Елизавете было затруднительно.

Дети встречались с родителями на тайных квартирах один раз в год, а жених Эллы и невеста Анатолия Светлана Дружинина давали подписку о неразглашении.

Чем занимались папа и мама, спрашивать было не принято, и представления детей о работе родителей складывались по фильмам (например, по популярному тогда «Подвигу разведчика»).

Трудно представить, как двадцать с лишним лет разведчикам приходилось поддерживать разные легенды в разных странах мира: Мукасеи работали и в Европе, и в Израиле, и снова в США. Какое чудовищное напряжение мозга и нервов! Иногда они, как говорится в кино, были очень близки к провалу.

Возвращение домой

В 1977 году семидесятилетний Михаил Исаакович и Елизавета Ивановна, которой исполнилось 68 лет, возвращаются домой.

Ещё около двадцати лет преподавали в разведшколе, выпустили учебники и пособия для разведчиков.

Сын Анатолий, известный российский кинооператор, иногда спрашивал отца: «Вы сделали для Родины не меньше, а может, и больше, чем другие разведчики, но о них знает страна, а о вас нет. Почему?»

«О разведчике все узнают, когда он провалился, — отвечал Михаил Исаакович. — И если страна о нас не знает, значит, мы её не подвели».

И хотя с детьми они созванивались каждый день и регулярно встречались, свою настоящую жизнь — не по заданию — они прожили только вдвоём. «Личная жизнь у нас удалась. У нас редчайшее взаимопонимание, — говорила Елизавета Ивановна Мукасей. — Один взгляд Михаила Исааковича — и мне всё ясно. Лечу — и выполняю».

В 2004 году они выпустили книгу воспоминаний, которую назвали «Зефир и Эльза. Разведчики — нелегалы». На презентации 97-летний полковник Мукасей сдержанно заметил, что «мы наконец можем показать небольшую часть нашей работы на благо советской России».

Из жизни они ушли с разрывом в один год и один месяц: Михаил Исаакович умер в возрасте 101 года 19 августа 2008-го, а Елизавета Ивановна — 18 сентября 2009-го.

Михаил Исаакович Мукасей награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, Александра Невского, медалями, в том числе «За боевые заслуги». Лауреат премии Ю.В.Андропова — за выдающийся вклад в обеспечение безопасности Российской Федерации.

Память

— Отец иногда говорил: «А сейчас я накормлю вас белорусскими драниками!» и начинал чистить, тереть картофель, — вспоминает Элла Мукасей. — Однажды утром он радостно сообщил: «Я видел свою деревню, кузницу!» Как, удивились мы, ты же практически слепой? «А я во сне», — ответил отец…»

Воспоминания о детстве, родной белорусской земле, похоже, не покидали легендарного разведчика даже в самых дальних, экзотических странах… Не так давно узнали о легендарном разведчике в Замостье, на его малой Родине, когда сын Анатолий Мукасей навестил деревню, школу, рассказал об отце, сфотографировался с ребятами, учителями. Сам Михаил Исаакович никогда не приезжал в родные места. Не только из соображений конспирации — его родителей, все семейство, более трех десятков человек, во время войны гитлеровцы расстреляли…

По инициативе Александра Рыбака, директора ОАО «Слуцкий уксусный завод», бывшего ученика Замостской школы, 23 ноября 2012 года в школьном дворе открыли памятный знак с мемориальной доской:

«В деревне Замостье родился и вырос участник Великой Отечественной войны советский разведчик Мукасей Михаил Исаакович. 13.08.1907 – 19.08.2008».

Газета «Кур’ер» делала репортаж об этом мероприятии.

Почтить память своего боевого товарища и учителя прибыли представители руководства КГБ, делегация Службы внешней разведки РФ, ветераны органов госбезопасности. Они передали в дар ученикам школы документальные материалы, книгу и фильм о жизненном пути Мукасея. Экспозиция, посвященная ему, откроется и в Слуцком краеведческом музее.