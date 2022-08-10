115 лет со дня рождения легендарного разведчика Михаила Мукасея. Даты и люди Случчины

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В рубрике «Даты и люди Случчины» «Кур’ер» рассказывает об известных людях — уроженцах Слуцкого района. Случчанка Наталья Люцко подготовила для «Кур’ера» материал про Михаила Мукасея, советского разведчика.

Михаил Исаакович Мукасей — советский разведчик-нелегал в США и странах Западной Европы, почётный сотрудник госбезопасности, полковник. Вместе с женой Елизаветой Ивановной работали в США, в «особых условиях» в Западной Европе. «Эльза» и «Зефир» — таковы были их оперативные псевдонимы, прожили долго, счастливо, ни разу не засветились.

115 лет со дня рождения легендарного разведчика Михаила Мукасея. Даты и люди Случчины

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 Путь в разведку

Михаил Исаакович Мукасей родился 13 августа 1907 года в деревне Замостье Слуцкого уезда Минской губернии (ныне — Слуцкого района Минской области) в семье кузнеца. С детских лет помогал отцу в кузнице.

Окончив школу, он уехал в Ленинград, где сначала устроился на работу на Балтийский судостроительный завод. Чистил пароходные котлы, учился на рабфаке, активно участвовал в общественной жизни завода, а в 1929 году вступил в партию.

Затем Михаил поступил в Ленинградский университет, где у потомка деревенских кузнецов обнаружили способности к изучению иностранных языков. Мукасея откомандировали в Институт восточных языков, где он специализировался на изучении бенгальского и английского.

В 1937 году выпускника Института восточных языков Михаила Мукасея позвали в разведку. В конце 1930-х от таких предложений не отказывались. Он становится слушателем школы Разведывательного управления Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

Однажды в очереди к зубному врачу Михаил обратил внимание на миловидную девушку, с которой решился познакомиться. Новую знакомую звали Лиза. Елизавета Емельянова, уроженка Уфы, училась на биологическом факультете Ленинградского университета. Она стала его женой, другом, коллегой.

115 лет со дня рождения легендарного разведчика Михаила Мукасея. Даты и люди Случчины

 Работа в Лос-Анджелесе

В 1939 году Михаил Мукасей отправляется в командировку в Лос-Анджелес, где он назначен на пост советского вице-консула. Вместе с ним едут жена Елизавета, 4-летняя дочь Элла и годовалый сын Толя.

С тех пор их основными именами считались Майкл и Бетси; позывные «Зефир» и «Эльза» появились позже.

Жизнь полиглота Мукасея, владевшего английским, бенгальским языками и идишем, в США была насыщенной, но функции он там выполнял, скорее, дипломатические.

Включенный в творческую среду Америки благодаря интересу к молодой стране победившего социализма, Мукасей общался с Теодором Драйзером, Чарли Чаплиным, Уолтом Диснеем, Мэри Пикфорд.

Людей искусства привечали и в высших политических кругах страны — Франклин Рузвельт был большим любителем откровенничать с артистами. Шифровки, которые Мукасей слал в Центр, тогда были помечены «от источников, близких к президенту».

О будущей войне с Германией Мукасею неоднократно говорил именно Чаплин: их связывали приятельские отношения. Михаил Исаакович однажды даже подкрепил их небанальным подарком: по его просьбе для Чаплина — большого любителя животных, прямо из тайги доставили маленького тёзку — бурого медвежонка.

Радистка Бетси переправляла в Центр всё более тревожные донесения (на которые особо не реагировали), а когда война разразилась, перед Мукасеями встала другая задача: выяснить позиции Японии по отношению к гитлеровской Германии уже не через богему, а через промышленно-торговые круги. Тогда о реакции на свою информацию Мукасеи узнали из косвенных источников, когда советские войска перебросили с Дальнего Востока под Москву.

В 1943 году семейство Мукасеев возвращается в Москву.

 На нелегальном положении

После войны супруги Мукасеи стали нелегалами. Работали под чужими именами в разных странах. Как они попали в Западную Европу? Мукасей сам придумал, как говорят разведчики, легенду. Работал под видом выжившего в концлагере и прошедшего лагеря для перемещённых лиц еврея-коммерсанта.

Под этой легендой Михаил и Елизавета Мукасеи обосновались в одной социалистической стране, а уже оттуда отправились дальше, в Западную Европу. Со всеми заданиями резидент Зефир и радистка Эльза справлялись. Они отыскивали вдруг переставших выходить на связь наших нелегалов. Передавали добытые сведения о секретных планах НАТО. Обладатели западноевропейских паспортов объездили почти сотню стран. Особенно часто наведывались в государства, с которыми у Советского Союза не было дипломатических отношений. Да, это был опасный, часто повторяющийся номер. В случае провала рассчитывать на помощь своих людей Михаилу и Елизавете было затруднительно.

Дети встречались с родителями на тайных квартирах один раз в год, а жених Эллы и невеста Анатолия Светлана Дружинина давали подписку о неразглашении.

Чем занимались папа и мама, спрашивать было не принято, и представления детей о работе родителей складывались по фильмам (например, по популярному тогда «Подвигу разведчика»).

Трудно представить, как двадцать с лишним лет разведчикам приходилось поддерживать разные легенды в разных странах мира: Мукасеи работали и в Европе, и в Израиле, и снова в США. Какое чудовищное напряжение мозга и нервов! Иногда они, как говорится в кино, были очень близки к провалу.

 Возвращение домой

В 1977 году семидесятилетний Михаил Исаакович и Елизавета Ивановна, которой исполнилось 68 лет, возвращаются домой.

Ещё около двадцати лет преподавали в разведшколе, выпустили учебники и пособия для разведчиков.

Сын Анатолий, известный российский кинооператор, иногда спрашивал отца: «Вы сделали для Родины не меньше, а может, и больше, чем другие разведчики, но о них знает страна, а о вас нет. Почему?»

«О разведчике все узнают, когда он провалился, — отвечал Михаил Исаакович. — И если страна о нас не знает, значит, мы её не подвели».

И хотя с детьми они созванивались каждый день и регулярно встречались, свою настоящую жизнь — не по заданию — они прожили только вдвоём. «Личная жизнь у нас удалась. У нас редчайшее взаимопонимание, — говорила Елизавета Ивановна Мукасей. — Один взгляд Михаила Исааковича — и мне всё ясно. Лечу — и выполняю».

115 лет со дня рождения легендарного разведчика Михаила Мукасея. Даты и люди СлуччиныВ 2004 году они выпустили книгу воспоминаний, которую назвали «Зефир и Эльза. Разведчики — нелегалы». На презентации 97-летний полковник Мукасей сдержанно заметил, что «мы наконец можем показать небольшую часть нашей работы на благо советской России».

Из жизни они ушли с разрывом в один год и один месяц: Михаил Исаакович умер в возрасте 101 года 19 августа 2008-го, а Елизавета Ивановна — 18 сентября 2009-го.

Михаил Исаакович Мукасей награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, Александра Невского, медалями, в том числе «За боевые заслуги». Лауреат премии Ю.В.Андропова — за выдающийся вклад в обеспечение безопасности Российской Федерации.

115 лет со дня рождения легендарного разведчика Михаила Мукасея. Даты и люди Случчины

 Память

— Отец иногда говорил: «А сейчас я накормлю вас белорусскими драниками!» и начинал чистить, тереть картофель, — вспоминает Элла Мукасей. — Однажды утром он радостно сообщил: «Я видел свою деревню, кузницу!» Как, удивились мы, ты же практически слепой? «А я во сне», — ответил отец…»

Воспоминания о детстве, родной белорусской земле, похоже, не покидали легендарного разведчика даже в самых дальних, экзотических странах… Не так давно узнали о легендарном разведчике в Замостье, на его малой Родине, когда сын Анатолий Мукасей навестил деревню, школу, рассказал об отце, сфотографировался с ребятами, учителями. Сам Михаил Исаакович никогда не приезжал в родные места. Не только из соображений конспирации — его родителей, все семейство, более трех десятков человек, во время войны гитлеровцы расстреляли…

По инициативе Александра Рыбака, директора ОАО «Слуцкий уксусный завод», бывшего ученика Замостской школы, 23 ноября 2012 года в школьном дворе открыли памятный знак с мемориальной доской:

«В деревне Замостье родился и вырос участник Великой Отечественной войны советский разведчик Мукасей Михаил Исаакович. 13.08.1907 – 19.08.2008».

Газета «Кур’ер» делала репортаж об этом мероприятии.

115 лет со дня рождения легендарного разведчика Михаила Мукасея. Даты и люди Случчины

Почтить память своего боевого товарища и учителя прибыли представители руководства КГБ, делегация Службы внешней разведки РФ, ветераны органов госбезопасности. Они передали в дар ученикам школы документальные материалы, книгу и фильм о жизненном пути Мукасея. Экспозиция, посвященная ему, откроется и в Слуцком краеведческом музее.