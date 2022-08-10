Как ослабела армия ФРГ и помогут ли ей новые 100 млрд евро

Берлин оживился после многолетней халатности и недофинансирования. Власти Германии обещают повысить расходы на оборону до уровня более 2% ВВП, а также планируют выделить не менее 100 млрд евро в специальный фонд для Бундесвера. Это большие деньги, которые дополнят годовой оборонной бюджет в 50 млрд евро, об этом рассказывают The Curious.

Канцлер Олаф Шольц представил план в феврале в ответ на военные действия в Украине. Три месяца спустя правительство и, главное, оппозиционная партия объединились для внесения поправок в Конституцию и разработки программы привлечения и расходования этих средств.

По заявлениям немецких законодателей, деньги будут направлены на крупные закупки: новые истребители, беспилотные летательные аппараты, бронетехнику, подводные лодки, танки и прочее. Это максимальное наращивание оборонных расходов Германии с 1990-х годов.

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Путь вооружённых сил Германии был драматичным, хотя в начале 1990-х годов их личный состав насчитывал 0,5 млн человек, делая их одними из крупнейших в Европе. С тех пор они превратились в тень себя прежних. С 1990 по 2019 год живая сила сократилась на 60%. За тот же период расходы на оборону с поправкой на инфляцию снизились на 34%. При этом военная техника была отправлена на склады, продана за границу либо разобрана на металлолом.

Количество немецких танков уменьшилось за 30 лет примерно с 6700 до 245. А боевых самолётов и вертолётов с 1300 до 345.

Но военные действия в Украине убедили немецких чиновников восстановить вооружённые силы. Переломным моментом стало заявление министра обороны Кристины Ламбрехт о том, что в стране нет ни одной боеспособной дивизии (подразделения численностью от 10 до 15 тысяч военнослужащих для защиты территории Германии). В рабочем состоянии только 150 из 350 армейских БМП «Пума». И всего 9 из 51 ударного вертолёта «Тайгер» способны подняться в воздух. К применению готовы менее 30% немецких военно-морских кораблей. А многие истребители непригодны для полётов.

В парламентском отчёте о вооружённых силах от 2021 года отмечается, что только 11 из 71 основной системы вооружения имеют уровень оперативной готовности 50%.

Значительная часть немецкого оружия не функционирует. Недостаточно даже базового оборудования. Некоторые германские части используют аналоговые радиосистемы без шифрования, а другим не хватает боеприпасов и боеспособного оборудования. Таков результат десятилетий пренебрежительного отношения к армии.

Официальные лица Германии надеются, что, если всё пойдёт по плану, они увеличат численность военнослужащих до 203 тысяч человек (на 20 тысяч больше, чем сегодня). Но модернизация вооружённых сил Германии не лишена противоречий. Как бы впечатляюще не выглядели 100 млрд евро, этого может оказаться недостаточно, чтобы компенсировать годы неправильных расходов.

Оборонный план Шольца – это всего лишь первоначальный взнос. Германия должна ежегодно выделять ещё 25 млрд евро, чтобы обеспечить свою квоту в НАТО на долгосрочной основе.

Однако в стране царят пацифистские настроения. Многие скептически относятся к потенциалу и ответственности армии из-за её прошлых злодеяний. Таким образом план Шольца зависит от общественного одобрения и политических переговоров.

На данный момент общество одобряет проект Шольца. Опрос Der Spiegel показал, что 78% немцев поддерживают выделение серьёзных средств на вооружённые силы. Сохранятся ли эти настроения, неизвестно.

Но одними деньгами всё не исправить. Помимо политической воли роль играет неэффективная система закупок Германии, работающая катастрофически медленно.

Заказ нового оборудования, в том числе кораблей, танков и даже самых простых вещей, таких как бронежилеты, рации и униформа, занимает годы. Немцам потребовалось около 10 лет только для того, чтобы поставить для своих вооруженных сил новые боевые шлемы.

Отчасти причины заключаются в том, что немецкие законы позволяют проигравшему участнику торгов по оборонному контракту оспорить это решение в суде. Это нередко приводит к задержке поставок на годы. Например, заказ на 120 тысяч штурмовых винтовок от компании Heckler&Koch увяз в судебном разбирательстве и до сих пор не выполнен. Сделка отстаёт от графика на 7 лет.

В дополнение к этому военный бюджет Германии пересматривается каждый финансовый год. Не израсходованные за этот период средства по сути сгорают. В результате юридические споры приводят к задержкам и недостаточному финансированию.

При такой бюрократии немцам проще поставить оружие заказчику на другом конце света, чем Бундесверу.

Таким образом, хотя список пожеланий Берлина включает новые корабли, вертолёты и большое количество танков, для ускорения системы закупок необходимо дополнительная политическая, судебная и бюрократическая реформа.