Office Life рассказал историю металлопрокатного завода в Миорах, судьбу которого окончательно определили 8 августа. Частный инвестпроект теперь — государственное предприятие. Там назначили директора и уже оформляют перевод завода в госсектор.

О новом статусе работникам завода сообщил Александр Лукашенко во время своего визита в понедельник.

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«Никаких банкротств, никаких производств — там чёрт знает что понавыдумывали. С сегодняшнего дня вы работаете как предприятие белорусское, государственное. В связи с тем, что частники не выполнили свои обязательства, завод был изъят», — заявил Лукашенко. Он также отметил, что все долги забрало на себя государство.

Теперь руководить «ММПЗ-групп» будет заместитель генерального директора по производству Владимир Дьяконов.

Компанию «ММПЗ-групп» создал белорусский бизнесмен Алексей Ковалёнок с австрийским инвестором ММРZ GmbH. Участок для строительства завода был выделен в 2013 году. Сумма инвестиций составила около €400 млн. Привлекли на выгодных условиях межбанковский кредит от немецкого консорциума банков AKA export finance bank. Оборудование и технологии поставила компания SMS Group GmbH (Германия). В 2015 году к финансированию строительства подключился Беларусбанк. Как и планировалось, в 2020 году была введена в эксплуатацию первая очередь завода.

Предполагалось, что к июню 2021 года завод выйдет на проектную мощность — 150 тысяч тонн белой жести в год. Её используют для изготовления упаковки. Притом что годовая потребность только белорусских заводов в этой продукции составляет 30 тысяч тонн в год, ММПЗ изначально заявлял об ориентации на европейский экспорт. Производство называли уникальным не только для Беларуси, но и для мировой металлургической отрасли. На нем работало почти 20% населения Миор.

Однако планам не суждено было сбыться. С 1 августа прошлого года из-за сложностей с расчётами и сырьём цеха завода остановились. Перед этим — в июне — руководство ММПЗ было задержано. В госпрессе писали, что у предприятия не стало оборотных средств.

В мае этого года в Экономическом суде Витебской области по заявлению Беларусбанка началось производство по делу о банкротстве в отношении ООО «ММПЗ-групп». Объём долгов банку — более €250 млн и около 12,7 млн рублей. Из них просроченная задолженность — €28 млн и вся упомянутая сумма в рублях. На заводе был назначен внешний управляющий.

В апреле этого года завод возобновил работу, однако объёмы производства пока далеки от заявленных ранее. Весной правительство озвучило план по спасению предприятия, начались небольшие отгрузки на экспорт, кроме того клиентом ММПЗ стал Глубокский молочный комбинат. Также был принят пакет мер для финансового оздоровления: например, местные власти снизили налоги на землю, недвижимость, установили льготные тарифы на электроэнергию, госорганы нашли схемы развязки проблемной задолженности.

По словам Александра Лукашенко, задержанные по этому делу всё ещё находятся в СИЗО: они должны возместить ущерб, нанесённый государству.