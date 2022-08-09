Что случилось с одеждой к школе, с молоком и с расписанием автобуса. О чём читатели рассказали «Кур’еру»

Перед учебным годом случчан беспокоят вопросы школьной формы и движения автобусов. Кроме других проблемных вопросов наши читателей не забывают отметить то, что их за эти дни порадовало.

Смотрите обзор обращений.

Одежда к школе

Елена Вячеславовна: «Начала готовить дочку к школе, решила пройтись с ней по магазинам – купить юбочку и блузочку. Но в магазинах нет ассортимента для школьников. Спросила у продавцов одного магазина, где ассортимент для неё, а они отвечают: «Мы сами ещё его не видели». Вот ввели в нашей школе единую форму: верх светлый. Низ тёмный. А жилетки. Жилетки будут шиться на заказ. Но только к ноябрю.

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А выбирать из каталога «Беллегпрома»… Его точно не хватает, особенно если у ребёнка нестандартная фигура, и нужно много перемерять. Так даже и перемерять нечего, потому что ассортимента всё ещё нет. Думаю, не я одна столкнулась с такой проблемой».

На предприятии красиво

«Побывал в городских электросетях, так глазу приятно. Знаю, там директор Сергей Иванович Зеневич», — рассказал случчанин Владимир о своём визите в Слуцкий ГРЭС, куда заглядывал по делам. По его словам, его впечатлило наличие туалета для инвалидов: «Наверное, в городе нигде такого нет. Территория электросетей мне вообще понравилась – аккуратные скамеечки, парковка и всё остальное. Приятно было зайти».

Расписание автобусов, маршрут №16

«Хотела обратить ваше внимание на расписание автобуса №16, когда утром едет в сторону города. Я очень надеюсь, что руководство автопарка как-то поможет решить это и учесть при составлении расписания на осень, – рассказала в своём телефонном звонке случчанка Ирина. – Не все дети из района «Чехова» учатся в СШ №11, так как школа перегружена. Некоторые ездят в сторону города в школы №№ 5, 6,10, гимназии №№ 1, 2. Автобус №16 выезжает в 7:30, а следующий в 8:15. Можно ли как-то для школьников сместить ранний автобус на чуть позже, или тот, который на 8:15 чтобы выезжал пораньше?

С пересадками же на Молодёжном центре добираться, особенно детям из младшей школы и ещё зимой, не самый хороший вариант».

Благоустройство в подъезде

Ещё один вопрос, прозвучавший от случанки: что делать, когда соседи превращают площадки в подъезде и сушилки в склады. «Выставляют на площадках между этажами или на сушилках старые шкафы, например, или другие вещи. Вещи загромождают проход и просто мешают. Мне кажется, это и небезопасно, — пояснила она, — Как можно решить этот вопрос? Просто обратиться в ЖЭУ?».

Где молоко

«Ряженки в моём магазине нет, пахты нет, сырков нет. Скоро сгущёнки не будет? Почему нас убеждают, что всё будет хорошо, а всё временно из-за тетрапаков? Это звучит как-то подозрительно. Может, просто всю молочку гонят на экспорт, чтобы больше заработать?» — поделился своими тревогами читатель Владимир.

Шум

Случчанка Катерина, прочила на нашем сайте kurjer.info материал «Ситуация очень сложная». Жители Слуцка жалуются на шум из ресторана «Сорренто». Что на это отвечают власти и руководство ресторана». В своём звонке в редакцию она рассказала ещё об одном заведении, шум от посетителей которого беспокоит жителей близлежащих домов. По её словам, они пытались устно решить вопрос с руководством учреждения, но шум продолжается. Сейчас группа жильцов намерена направить коллективное обращение в райисполком.