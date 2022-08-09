Разваливается магазин под Слуцком. Вдруг кто-то купит (фото)

Деревня Дальние Бондари.Слуцкого района. Здание продаётся. Принадлежит Слуцкому рынку ОПС Жалко, что раньше не продалось, потому что, кажется, оно уже совсем развалилось и его пора под бульдозер. Но вдруг кто-то купит? Сколько бы вы денег заплатили за эти постройки?

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