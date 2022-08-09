Нашли раскраски и носки, внесённые в реестр опасной продукции. Госстандарт запретил продавать некоторые товары для детей

В 2022 году инспекции Госстандарта по Минской области и Минску проверили соблюдение требований технических регламентов Таможенного союза при продаже товаров для детей и подростков, в том числе, школьного ассортимента.

Контролю подверглись чулочно-носочные изделия, ученические рюкзаки, обувь, одежда, акварельные краски, раскраски. Изготовители: Китай, Российская Федерация, Турция.

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Были выявлены несоответствия продукции требованиям, установленным в технических регламентах Таможенного союза.

Основные нарушения:

отсутствовала маркировка (необходимая информация о товаре для потребителя) или была неполная маркировка;

отсутствовали документы о подтверждении соответствия (сертификаты или декларации);

в ученических рюкзаках отсутствовали светоотражающие элементы;

в закрытой обуви применены подкладки из искусственных и (или) синтетических материалов, композиционных кож, что недопустимо;

в маркировке указана недостоверная информация по составу сырья, из которого изготовлены подкладки обуви или одежда;

в блузках и детских комплектах показатель «гигроскопичность» ниже нормируемой величины;

выявлена продукция — носки детские, — внесённая в реестр опасной продукции, как не соответствующая требованиям по показателю «гигроскопичность»;

выявлены раскраски, внесённые в реестр опасной продукции, так как изготовлены из бумаги, не пригодной для использования в раскрасках;

установлено несоответствие акварельных красок требованиям по показателю безопасности «уровень миграции формальдегида в водную среду».

По результатам проверок была запрещена реализация 48 наименований импортной продукции на сумму 6441,69 рублей. Выдана 21 рекомендация об устранении нарушений. Прекращены действия сертификатов соответствия на обувь детскую, декларации о соответствии на краски акварельные, составлено 15 протоколов об административных правонарушениях.