Валерий Усович, начальник МРЭО ОГАИ Слуцкого РОВД, предоставил «Кур’еру» информацию по работе отделения. Она касается тех, кому нужно поменять водительское удостоверение или сдать экзамены по вождению.

Напоминание про замену удостоверений

Начальник МРЭО обращает внимание водителей, что водительское удостоверение выдаётся на срок 10 лет. Далее водитель лишается прав управления. Поэтому удостоверение нужно менять на новое.

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«Участились случаи, когда водители по незнанию или невнимательности ездят с просроченными водительскими удостоверениями, — говорит Валерий Усович. — А за это предусмотрена та же самая ответственность, что и за вождение без прав:

по части 1 статьи 18.14 КоАП — если первый раз в течение года (штраф),

по части 2 статьи 18.14 КоАП — если второй раз в течение года (штраф, или общественные работы, или административный арест).

А если человек третий или более раз в течение года ездит с просроченным удостоверением — это уже уголовная ответственность по статье 317-2 УК (от штрафа до ограничения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью)».

Где можно обменять удостоверение

Обмен водительского удостоверения производится в любом МРЭО ГАИ, независимо от места прописки (регистрации).

Какие документы нужны для обмена водительского удостоверения

Заявление ;

; паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, с отметкой о регистрации по месту жительства, а для граждан РБ, постоянно проживающих за пределами РБ, — паспорт для постоянного проживания за пределами РБ и свидетельство о регистрации по месту пребывания на территории РБ;

или иной документ, удостоверяющий личность, с отметкой о регистрации по месту жительства, а для граждан РБ, постоянно проживающих за пределами РБ, — паспорт для постоянного проживания за пределами РБ и свидетельство о регистрации по месту пребывания на территории РБ; разрешение на временное проживание в РБ — для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно проживающих в РБ;

свидетельство о регистрации по месту пребывания — в случаях, когда она является обязательной;

справка о регистрации по месту пребывания — для военнослужащих и членов их семей;

водительское удостоверение ;

; медицинская справка о состоянии здоровья;

о состоянии здоровья; документы, подтверждающие внесение платы.

Сколько платить за обмен удостоверения

В плату за обмен удостоверения входят:

2 базовые величины — за обмен водительского удостоверения (сейчас 64 рубля ),

), 0,08 базовой величины — за оформление заявления ( 2,56 рубля ),

), 0,04 базовой величины — за компьютерные услуги (1,28 рубля).

Реквизиты для оплаты можно увидеть на фото ниже.

Время работы и адрес МРЭО

Время работы: вторник, среда, четверг, пятница, суббота с 08.00 до 17.00 часов.

Адрес: Слуцк, 100-й км автодороги Р-23 (возле магазина «Светофор»).

Куда звонить по выдаче удостоверений

Актуальный номер телефона в пункте выдачи водительских удостоверений: 5-22-65.

В какие дни ГАИ принимает экзамены и какой график работы

В учебных группах

Учащиеся, которые закончили обучение в автошколах, находящихся на территории обслуживания МРЭО ГАИ Слуцкого РОВД (это Слуцкий, Стародорожский и Копыльский районы), могут сдать экзамены в составе учебных групп. Тогда они прибывают в установленный заранее день и сдают экзамены на том транспортном средстве, на котором обучались, без каких либо очередей.

Экзамены (в том числе выездные) в учебных группах принимаются по вторникам и средам.

Вне учебных групп

Для тех, кто не сдал экзамен в составе учебной группы, кто учился в автошколе другого района и кто пересдаёт экзамены после окончания срока лишения прав, установлены дни:

для сдачи теоретического экзамена — вторник, среда, четверг, пятница, суббота в 9.00, в 12.00 и в 15.00 (приём документов весь день с 8.00 до 17.00);

для сдачи практического экзамена по вождению — четверг, пятница, суббота (приём документов с 8.00 до 10.00).

Как организовывается очередь на практические экзамены по вождению

Александр, читатель «Кур’ера», обратился в редакцию с вопросом, можно ли организовать предварительную запись на сдачу экзамена по вождению. Чтобы человек мог знать, что он приедет и точно сдаст экзамен в этот день, а не занимал очередь возле здания МРЭО засветло.

«У нас нет предварительной записи с целью недопущения коррупционных проявлений. Грубо говоря, чтобы не могли записать в список знакомого, — ответил на это начальник МРЭО. — Приоритета ни для кого нет, всё по живой очереди. Если человек приезжает рано утром или ночью и становится в очередь, то это его выбор, мы не можем на это повлиять».

Экзамены, по словам Валерия Усовича, в МРЭО принимают у всех, кто пришёл в этот день. Например, в один из последних четвергов проэкзаменовали 65 человек. На каждого экзаменуемого затрачивается около 30 минут.