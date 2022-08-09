Солигорская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира сообщает об открытии самого массового сезона охоты — охоты на дичь водоплавающую и болотную (кроме гусей) — вальдшнепа, вяхиря, голубя сизого, перепела, фазана, ворону серую, сороку.

Охота разрешена со второй субботы августа (с 13.08) по второе воскресенье декабря (по 11.12) в светлое время суток, ружейным способом — из засады, с подхода, с подъезда с маломерных судов, а также безружейным способом, с использованием ловчих птиц.

Разрешается использовать гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных дробью, охотничьи собаки: все группы, кроме гончих и борзых, маломерные суда без двигателя или с неработающим двигателем.

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Кроме того, инспекция предупреждает, что данная охота должна проводиться в строгом соответствии с правилами. Охота без надлежащего на то разрешения, либо в запрещённых местах, либо в запретное время, либо запрещёнными орудиями, либо запрещёнными способами, либо в запрещённые сроки, влечёт административную ответственность, с наложением административного взыскания в виде штрафа в размере от 10 до 30 базовых величин с конфискацией ружей, других орудий охоты и иных предметов, явившихся орудием либо средством совершения нарушения, или без конфискации и с лишением права заниматься определённой деятельностью.

Инспекция рекомендует всем охотникам бережно и рационально относиться к компонентам окружающей природной среды, не оставаться в стороне и не быть равнодушными к проблемам сохранения и приумножения природных богатств.

В случае если Вы стали свидетелем фактов браконьерства, варварского отношения к объектам животного и растительного мира, просим сообщать на круглосуточный «телефон доверия» Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь: (8033) 333 60 00.