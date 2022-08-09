Как правильно выбирать двери. И где их можно заказать в Слуцке

Без дверей не обходится ни одно жилище. Но, если их неправильно подобрать, то это испортит впечатление даже от самого дорогого и изысканного ремонта.

Какие есть особенности выбора входных и межкомнатных дверей, читайте в нашем обзоре.



Про выбор входных дверей

Двери бывают двух видов: из цельного листа металла и сварные на рамке. Первый вариант по конструкции будет надёжнее.

Уточните у продавца толщину металла. Из листа тоньше 1,5 мм вряд ли можно изготовить надёжную и крепкую дверь.

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Поинтересуйтесь, есть ли внутри усиления и какой утеплитель использован. Лучшее утепление — минеральная вата или базальтовая плита. Материалы устойчивы к горению, не осыпаются, обладают высокой тепло- и звукоизоляцией.

Дверь в квартиру, если нет тамбура, должна быть толщиной не менее 60 мм.

Для дополнительной теплоизоляции и против проникнове-ния запахов из подъезда поможет уплотнительный контур. На хорошей двери их должно быть два или три.

Конструкция с тремя контурами уплотнения будет иметь толщину от 80 мм. А это уже прибавление в весе, и тут лучше заказать третью петлю, чтобы дверь не провисла. Также третью петлю нужно устанавливать всегда, если габариты двери больше стандартных.

Хорошая и надёжная дверь всегда будет с двумя замками.

Про выбор межкомнатных дверей

Выбирая межкомнатную дверь учитывайте:

Эстетические характеристики. От того, насколько привлекательным является внешний вид, зависит общая концепция дизайна помещений.

От того, насколько привлекательным является внешний вид, зависит общая концепция дизайна помещений. Потребительские качества. Какая стойкость к механи-ческим воздействиям, устойчивость к пере-падам температуры, к влажности.

Какая стойкость к механи-ческим воздействиям, устойчивость к пере-падам температуры, к влажности. Способ открывания. Самые привычные конструкции — распашные двери, но есть раздвижные, поворотно-откидные, качающиеся, складные.

Самые привычные конструкции — распашные двери, но есть раздвижные, поворотно-откидные, качающиеся, складные. Цену. Чем дешевле продукция, тем ниже качество. Золотой серединой по сочетанию цена/качество считаются двери из шпона.

Про открывание дверей

По правилам противопожарной безопасности, открывать двери надо наружу, чтобы в случае пожара без препятствий покинуть комнаты. Кухня в этом плане — самое опасное помещение, поэтому дверь должна открываться в коридор.

Важно установить ограничители открывания, чтобы избежать повреждения мебели, дверного полотна, стен.

Дверь лучше установить так, чтобы она открывалась в противоположную от выключателя сторону. Иначе придётся тратить время, чтобы искать его за дверями.

Если проёмы туалета и ванной близко расположены, то лучше установить двери, открывающиеся в противоположные друг от друга стороны.

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