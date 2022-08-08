Представители белорусского и российского бизнеса подписали меморандум о расширении деловых контактов в области инноваций. В рамках этого документа белорусская «Бела-Кола» заменит ушедшую из России Coca-Cola. Об этом пишет Office Life со ссылкой на СТВ.

Еще в мае Минский завод безалкогольных напитков, который и производит «Бела-Колу», нарастил поставки своей газировки в Россию на 50%. СТВ отмечает, что белорусскую колу производят по импортным технологиям.

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Однако без конкуренции на новом рынке не обойдётся: осенью в России появятся и свои импортозамещающие напитки. Например, покупателям уже обещали появление на полках магазинов таких марок как «Добрый Cola» и «Добрый Orange».