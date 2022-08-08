Будь в курсе. Новости одним абзацем о Беларуси, Украине, России (8 августа)

Редактор газеты «Новы час» Оксана Колб покинула Беларусь. Ранее её осудили на 2,5 года «химии».

8 августа в Борисове задержаны бывший главный редактор газеты «Борисовские новости» Анатолий Букас с супругой. Это произошло на парковке, когда находились в машине. После этого в доме Букаса прошёл обыск. При задержании силовики обвинили его в распространении экстремистских материалов. Предполагается, что 9 августа Анатолия Букаса будут судить. Его жена была освобождена.

Жители Беларуси предпочитают отдыхать на природе (включая кемпинг — 61,2%). К такому выводу пришли в Институте социологии НАН Беларуси, изучив результаты телефонного опроса. В топе также отдых на пляже и рыбалка (37,4%). Ездят по историческим местам, посещают музеи и выставки 27,6% опрошенных, 25,4% предпочитают активный и спортивный отдых. А около 10% белорусов выбирают экстремальный отдых. Предпочтения зависят и от возраста: молодежь выбирает активный, спортивный и экстремальный отдых, а люди старшего возраста любят посещать религиозные и исторические места.

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Белорусы перестали забирать деньги из банков после мартовского шока. Средняя сумма вклада в рублях у белорусов выросла за II квартал на 320 рублей и составила 9 тыс., в валюте — на $381, до $8,2 тыс. Больше денег хранят на безотзывных депозитах: 13,6 тыс. рублей и $10,2 тыс. Самые большие вклады у белорусов в возрасте 46–63 года.

Визит Александра Лукашенко на металлопрокатный завод в Миорах окончательно определил дальнейшую судьбу одного из громких инвестпроектов Беларуси. Теперь на предприятии есть полноправный директор. «В связи с тем, что частники не выполнили свои обязательства, завод был изъят», — заявил Александр Лукашенко. Он также отметил, что все долги забрало на себя государство. Предполагалось, что к июню 2021 года завод выйдет на проектную мощность — 150 тыс. тонн белой жести в год. Ее используют для изготовления упаковки в пищевой, парфюмерной, лакокрасочной промышленности и других сферах. Притом что годовая потребность только белорусских заводов в этой продукции составляет 30 тыс. тонн в год. ММПЗ изначально заявлял об ориентации на европейский экспорт. Производство называли уникальным не только для Беларуси, но и для мировой металлургической отрасли. На нем работало почти 20% населения Миор.

Чтобы перевезти сотрудников из Беларуси и России в другие страны, белорусский техногигант EPAM Systems потратил в первом полугодии 2022 года $33 млн. Такая цифра приводится в отчёте компании за II квартал и первое полугодие. Выручка EPAM в первом полугодии 2022-го выросла до $2,36 млрд (год назад за полгода было $1,66 млрд). Прибыль в 2022 году снизилась до $108,3 млн с $223,7 млн в первом полугодии 2021-го. Падение по большей части обусловлено курсовыми разницами (-$108,7 млн).

Минздрав Беларуси разрешил прививать детей от коронавируса с 5 лет. По данным Минздрава, одну прививку от коронавируса сделали 70% белорусов, 27% привитых прошли бустеризацию. В мире продолжают болеть коронавирусом. Средняя летальность — 1,1%. Сейчас мировая статистика фиксирует новую волну распространения, а пик ожидается осенью, когда дети пойдут в школы. Лидируют по приросту заражений COVID-19 Китай, Италия и Россия.

Авторынок Беларуси продолжил падение: в июле было продано всего 837 новых машин (на 80% меньше, чем в июле 2021 года, когда было продано 4 тысяч новых машин). Больше всего авто получилось продать Geely (290 штук). Всем остальным не удалось дотянуть продажи даже до сотни. В тройке лидеров также оказались GAZ (98 штук) и Kia (87 штук). LADA продала 75 автомобилей, Volkswagen — 62. Citroen и Subaru продали по одной машине. Всего с начала года было продано 12,7 тысячи новые машины, это на 51,5% меньше, чем за такой же период 2021 года.

Беларусь настаивает, чтобы тему устранения ограничений для производимых в стране калийных удобрений включили в свою повестку международные структуры. В частности, речь идет об ООН. Об этом сообщил Юрий Амбразевич, замминистра иностранных дел. Он отметил, что Белорусский калий до санкций удовлетворял практически 20% мирового спроса и его дефицит привел к росту цен на удобрения. Если же вернуть Беларуси беспрепятственный доступ на мировой рынок, «цена на удобрения существенно снизилась бы — возможно, практически вдвое».

Погранкомитет РБ: на границе с Литвой и Латвией исчезли очереди легковых авто.

На крупнейшей в Европе Запорожской АЭС из-за поврежденной в результате обстрелов линии электропередачи от сети был отключен один из блоков. АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности. В результате обстрелов была повреждена высоковольтная линия «Каховская», обеспечивавшая подачу электроэнергии в Запорожскую и Херсонскую область. Для предотвращения нарушения работы атомной электростанции мощность 5-го и 6-го энергоблоков была снижена до 500 МВт. Киев и Москва обвинили друг друга в обстрелах. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в начале августа заявил, что станция «совсем вышла из-под контроля» и ее физическая безопасность не соблюдается. Гросси в очередной раз за 4 месяца призвал пустить на объект делегацию МАГАТЭ, которую готов возглавить лично, однако констатировал, что для этого потребуется сотрудничество и Украины, и России, а также поддержка ООН.

Совет ЕС утвердил планы по сокращению странами союза потребления газа предстоящей зимой. Страны Евросоюза обязались сократить в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023-го спрос на газ на 15% по сравнению со средним потреблением за последние пять лет. Эта мера принята, чтобы повысить безопасность энергоснабжения ЕС.

Олаф Шольц: «Северный поток — 2» не будет запущен, даже если ситуация с газом будет сложной.

Глава пророссийской администрации Запорожской области заявил, что подписал распоряжение о проведении референдума по вхождению региона в состав РФ, сообщает ТАСС.

Владимир Путин не поедет на сентябрьскую Генассамблею ООН и не планирует на ней выступать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Российскую делегацию возглавит Сергей Лавров.

Турция не поддержит вступление Финляндии и Швеции в НАТО, пока обе страны не выполнят свои обязательства по борьбе с террористическими организациями, заявил президент Эрдоган.

Скорее всего, выпуск нового iPhone 14 отложится. Из-за визита Нэнси Пелоси на Тайвань, Китай ввел новые ограничения, которые могут привести к задержке электроники. Тайвань, а именно TSMC является основным поставщиком чипов для продукции iPhone. Из-за напряжённой политической обстановки Китай запретил любое упоминание Тайваня в отгрузочных документах, таким образом, все, что «сделано в Тайване» Китай может смело не выпускать.