Как сообщил «Кур’еру» Александр Шерешик, замдиректора «Дорстройсервиса» (генподрядчик работ на улице Зелёной), сегодня, 8 августа, с утра перекрывают движение на улице 14 Партизан в месте, где она примыкает к Зелёной.
Напоминаем читателям о схемах объезда по информации «Слуцкого автоканала» и о новом расписании от Слуцкого автопарка №2.
Обращаем внимание, что новое расписание автобусов №№ 5, 11, 13, 16, 20 и 22 в бумажном варианте вы можете вырезать из свежего печатного номера газеты от 4 августа (стр. 3)!
Машины
Основной объезд для жителей крупного микрорайона «Чехова» будет организован через Магистральную, также в центр города можно будет проехать через Лучники и улицу Копыльскую.
Автобусы
Городские автобусы будут курсировать в объезд улицы 14-ти Партизан с 8 августа.
Объезд ремонтируемого участка маршрутами №№ 5, 11, 13, 16, 20, 22 будет осуществляться по схеме «Молодёжный центр – Стоматология – Геологоразведка – 11 школа – Чехова – Ивановского – Магистральная – Суворова».
Время отправления от конечных остановочных пунктов останется прежним. Из-за объезда смещается расписание на промежуточных остановках (время отправления тех рейсов, которые все же смещены, выделено в таблице ниже серым фоном).
Маршруты № 5 и 13 не смогут осуществлять все рейсы в полном объёме, некоторые рейсы отменены (зачеркнуты в таблице ниже). Также автобус № 5 не будет осуществлять движение до Сельхозлицея.
Маршрут № 17 «Чехова – Автовокзал, Чехова – Мясокомбинат» движение осуществлять не будет!
Заезд на Чехова маршрута №15 «Автобусный парк № 2 – Социалистическая» будет отменён.
|№5 Мясокомбинат – Чехова – Ивановского – Мясокомбинат
!!!Заезды на С/Х ЛИЦЕЙ осуществляться не будут!!!
|(раб. дни)
|Мясокомбинат
|Чехова
|5:50изАП6:335иизАП6:45 7:55 8:55 10:25 11:25 12:25 13:25 14:28 15:35 16:40 17:45 19:20
|6:18 7:015и 7:15 8:25 9:25 10:55 11:55 12:55 13:55 14:58 16:05 17:13 18:15 19:50
|(вых. дни)
|Мясокомбинат
|Чехова
|5:57из АП-2 6:52 8:10 9:12 10:10 11:08 12:10 13:10 14:09 15:08 16:06 17:01 18:00 19:20
|6:25 7:22 8:43 9:42 10:40 11:38 12:40 13:40 14:39 15:38 16:37 17:28 18:30 19:50
|№11 Автовокзал – Чехова – Ивановского – Автовокзал
|(ежедневно)
|Автовокзал
|!!!!!!!ЧЕХОВА!!!!
|7:06 из АП-2 8:18 9:13 10:11 11:17 12:20 13:15 14:20 15:15 16:10 17:10 18:18 19:00 20:03
|7:37 8:42 9:37 10:35 11:41 12:44 13:39 14:44 15:39 16:34 17:34 18:42 19:24
20:27 вАП2
|№13 Поликлиника – Чехова – магазин «Северный» — Сельхозлицей
|(раб. дни)
|С/х лицей
|Поликлиника
|6:36из АП-2 7:22 8:15 9:05 9:45 11:05 11:45 12:30 13:22 13:55 14:41 15:20 16:06 16:40 17:30 18:10 19:00 20:16 в АП2
|6:55 7:10 7:55 8:33 9:25 10:40 11:25 12:05 12:55 13:30 14:15 14:55 15:40 16:20 17:05 17:50 18:35 19:50
|№16 Автовокзал – Чехова – Ивановского – Автовокзал
|(ежедневно)
|Автовокзал
|Чехова
|6:07из АП-2 7:08 7:55 8:40 9:40 10:45 11:50 12:50 13:40 14:45 15:50 16:30 17:21 18:40 19:20 20:40 21:21 22:01
|6:35 7:30 8:15 9:00 10:00 11:15 12:30 13:10 14:00 15:10 16:10 17:00 17:50 19:00 19:40 21:02 21:42 22:22 в АП2
|ОТМЕНЕН №17 Чехова – Автовокзал ОТМЕНЕН
|(раб. дни)
|Автовокзал
|Чехова
|6:38 7:16
|6:57 7:35до Мясокомбината
|№20 Поликлиника – Чехова – Ивановского – Поликлиника
|(раб. дни)
|Чехова
|Поликлиника
|6:33изАП-2 до мкр-на Новодворцы7:23 8:04 8:47 в АП2
|7:00от мкр-на Новодворцы 7:46 8:24
|№22 Поликлиника – Чехова – Ивановского – Поликлиника
|(раб. дни)
|Чехова
|Поликлиника
|7:08 7:48*16.30* 17.40в АП-2
* — до мкр-на Новодворцы
|6:40 из АП-2 7:27 8:20* в АП-216.03 из АП-217:15*
* -от мкр-на Новодворцы