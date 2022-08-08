Как сообщил «Кур’еру» Александр Шерешик, замдиректора «Дорстройсервиса» (генподрядчик работ на улице Зелёной), сегодня, 8 августа, с утра перекрывают движение на улице 14 Партизан в месте, где она примыкает к Зелёной.

Напоминаем читателям о схемах объезда по информации «Слуцкого автоканала» и о новом расписании от Слуцкого автопарка №2.

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Обращаем внимание, что новое расписание автобусов №№ 5, 11, 13, 16, 20 и 22 в бумажном варианте вы можете вырезать из свежего печатного номера газеты от 4 августа (стр. 3)!

Машины

Основной объезд для жителей крупного микрорайона «Чехова» будет организован через Магистральную, также в центр города можно будет проехать через Лучники и улицу Копыльскую.

Автобусы

Городские автобусы будут курсировать в объезд улицы 14-ти Партизан с 8 августа.

Объезд ремонтируемого участка маршрутами №№ 5, 11, 13, 16, 20, 22 будет осуществляться по схеме «Молодёжный центр – Стоматология – Геологоразведка – 11 школа – Чехова – Ивановского – Магистральная – Суворова».

Время отправления от конечных остановочных пунктов останется прежним. Из-за объезда смещается расписание на промежуточных остановках (время отправления тех рейсов, которые все же смещены, выделено в таблице ниже серым фоном).

Маршруты № 5 и 13 не смогут осуществлять все рейсы в полном объёме, некоторые рейсы отменены (зачеркнуты в таблице ниже). Также автобус № 5 не будет осуществлять движение до Сельхозлицея.

Маршрут № 17 «Чехова – Автовокзал, Чехова – Мясокомбинат» движение осуществлять не будет!

Заезд на Чехова маршрута №15 «Автобусный парк № 2 – Социалистическая» будет отменён.