Обзор региональной прессы. Что происходило в Слуцке и окрестностях в начале августа

У Слуцка будет новый знак на въезде, в Кирово закрывают почту, «Ислочь» обыграла «Слуцк», в Гацуке сгорел сарай. Кратко пересказываем сообщения информационных изданий за прошлую неделю.

«Мінская праўда»

В деревне Кирово Слуцкого района закрывают отделение почты . Местные жители недовольны. Также одна из жителей рассказала, что ассортимент товаров на почте в последнее время очень скудный. В ситуации будет разбираться Наталья Якубицкая, председатель Минского областного Совета депутатов.

. Местные жители недовольны. Также одна из жителей рассказала, что ассортимент товаров на почте в последнее время очень скудный. В ситуации будет разбираться Наталья Якубицкая, председатель Минского областного Совета депутатов. ФК «Ислочь» 6 августа выиграл у «Слуцка» со счётом 4:2. Игра проходила дома у случчан. Эта победа «Ислочи» подняла команду прямо на вершину турнирной таблицы чемпионата Беларуси.

у «Слуцка» со счётом 4:2. Игра проходила дома у случчан. Эта победа «Ислочи» подняла команду прямо на вершину турнирной таблицы чемпионата Беларуси. В Слуцке на въезде со стороны Минска появится новый знак, разработанный институтом «Белжилпроект». Он будет в виде книги с закладкой-Слуцким поясом. На «обложке книги» будет цитата знаменитого случчанина Василя Витки, а на её «страницах» изобразят карту старинного Слуцка-крепости и герб города — Пегаса с Радзивилловским гербом.

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«Слуцкі край»