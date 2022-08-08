Александр Лукашенко во время общения с коллективом Миорского металлопрокатного завода ответил на вопрос по поводу налога на сбор ягод и грибов, сообщает БЕЛТА.

«Пока я Президент — какой налог?! — удивился вопросу Александр Лукашенко. — Это дикость, дурь полная».

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Он подчеркнул, что люди могут спокойно, не беспокоясь о каких-либо налогах, собирать грибы, ягоды и другие дикоросы.

«Почему я своим людям должен запретить? Это глупость полная! Я, наоборот, сторонник того, чтобы люди на месте зарабатывали больше», — передаёт БелТА слова Лукашенко.

Как ранее пояснял в эфире «Беларусь 1» Андрей Ковалевский, начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам, когда представители налоговой спрашивают у граждан: «Где же вы взяли средства для приобретения дорогостоящего транспорта, недвижимости и так далее?», некоторые отвечают, что заработали их на сборе ягод и грибов. Теперь, если граждане во время проверки будут говорить, что заработали на жилье сбором даров леса, им придется уплатить 10% налог. Налогом облагается сумма, превышающая 200 базовых величин (сейчас 6 400 рублей).