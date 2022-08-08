Слуцкий зональный центр гигиены и эпидемиологии информирует население о неблагоприятной обстановке на водоемах Случчины.

По результатам лабораторного контроля воды не исключён риск для здоровья населения, связанный с купанием в реке Случь (в районе 11 городка) и водохранилище «Рудня».

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Обнаружено несоответствие проб воды обоих водоёмов нормам: превышен показатель безопасности по кишечной палочке.

Согласно нормативам, при таком превышении по кишечной палочке, которое выявлено сейчас на водоёмах Случчины, там можно купаться взрослым и заниматься водными видами спорта, но ограничивается купание детей до получения результатов повторных лабораторных исследований по данному показателю.

Слуцкий ЦГиЭ будет информировать население об изменении обстановки на водоёмах в дальнейшем. Пробы воды осуществляются еженедельно при отсутствии дождей и ливней.