В пятницу, 5 августа, Алексей Богданов, Министр антимонопольного регулирования и торговли, посетил Слуцкий сахарорафинадный комбинат и провёл встречу с трудовым коллективом.

По информации «Кур’ера», на встрече с главой МАРТ речь шла о том, что в этом году урожай сахарной свёклы ожидается очень высокий: 1,8 млн тонн только с площадей Слуцкого комбината. Это вдвое больше, чем в прошлом году. Таким образом, сезон переработки может захватить первую декаду января (обычно он заканчивается до Нового года). Сахара достаточно, и цен в 4 рубля за кг (о которых ходили слухи) точно не будет.

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От редакции: как говорят работники комбината, сейчас активно идёт отгрузка слуцкого сахара на внутренний рынок Беларуси. Не считая железной дороги, в день отгружается до 30 фур. Слуцкий сахар поставляется и в торговлю, и на предприятия.

Это не первый визит высокопоставленного чиновника на сахарный завод в этом месяце. 3 августа премьер-министр Роман Головченко посетил комбинат в Городее. Он озвучил информацию, что сахара на внутреннем рынке достаточно, а если потребление в Беларуси вырастет, то можно будет уменьшить экспортную квоту.