Не проходишь на бюджет? Куда подать документы на бесплатное обучение

Вузы и колледжи после 9-ти классов уже завершили приём документов на бюджетные места. Кажется, уже нет шансов получить среднее специальное образование бесплатно.

Учреждение образования в котором ещё можно получить бесплатно среднее специальное образование по престижным специальностям «Производство продукции и организация общественного питания», «Производство биотехнологической продукции», «Технология пищевых производств», «Операционная деятельность в логистике», «Программное обеспечение информационных технологий» — «Барановичский технологический колледж» Белкоопсоюза.

Здесь ведётся подготовка за счёт средств организаций-партнёров с выплатой стипендии и гарантированным трудоустройством. Это такая же бюджетная подготовка, с одной лишь разницей — место будущей работы становится известно на этапе подачи документов, да ещё есть выбор из всех регионов страны.

Есть свободные места как на базе 9-ти так и на базе 11 классов!

Внимание абитуриентов: приём осуществляется на основе среднего балла документа об образовании, приём на базе 11-ти классов на специальность «Производство биотехнологической продукции» осуществляется по сертификатам ЦТ (русский или белорусский язык и химия).

Предоставляется общежитие! Колледж и общежитие располагаются в центре города. Удобное транспортное сообщение: 0,5 км от трассы М1, город — крупный железнодорожный узел.

Ещё можно успеть: после 9 классов — до 14 августа (18.00), после 11 классов — до 17 августа (18.00).

Ждём вас по адресу: г. Барановичи, ул. Ленина, 5 с 9.00 до 18.00. Тел. приёмной комиссии 8 (029) 721 55 21, 8 (029) 795 38 47, 8 (0163) 67 35 06.

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