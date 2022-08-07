Зарплату менее 400 рублей в месяц имеют 43 тысячи белорусских работников. Ещё 38 тысяч работников зарабатывают более 5 тысяч рублей, пишет Thinktanks.

Таковы данные распределения работников по размеру зарплаты, опубликованные Белстатом по итогам мая 2022 года.

Всего в Беларуси насчитывается 2 млн 470 тыс работников, из них 6 тысяч человек получают зарплату до 200 рублей. Ещё 16 тысяч зарабатывают 200-300 рублей, и ещё 21,2 тысяч получают зарплату в 300-400 рублей.

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Почти миллион человек ежемесячно зарабатывают до 1 тысячи рублей. Ещё чуть больше миллиона — от 1 до 2 тысяч рублей.

Самая многочисленная группа работников имеет зарплату от 700 до 1100 рублей (почти 30% всех занятых).

От 2 до 3 тысяч рублей зарабатывают только 147 тысяч человек. 10 тысяч белорусов получают ежемесячно более 10 тысяч рублей.