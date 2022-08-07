Бывший преподаватель БГУ, переехавший в Польшу, создал одно из лучших решений по прогнозированию сейсмической активности через спутники.

Лауреатом конкурса NASA стал бывший старший преподаватель кафедры теоретической физики и астрономии физического факультета БГУ Александр Поплавский, сообщает польская газета Wyborcza.

Его решение, помогающее космическому агентству США прогнозировать распространение сейсмических явлений, названо одним из лучших. Оно основано на нескольких алгоритмах машинного обучения и позволяет достаточно точно прогнозировать сейсмические изменения.

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Приз учёного составил 15 тысяч долларов.

Конкурс Shock Propagation Prediction Challenge от NASA направлен на поиск решений по прогнозированию распространения сейсмической активности через спутники.

Конкурсантам со всего мира было дано четыре месяца на завершение своих работ. Всего было подано 49 заявок. Первое место заняла команда учёных из Венгрии. Второе место у Александра Поплавского.

В статье польского издания Александра Поплавского называют жителем Кракова. Однако ещё несколько лет назад он был старшим преподавателем кафедры теоретической физики и астрономии физического факультета БГУ, а также преподавателем астрономии Лицея БГУ.

В 2013 году он первым в Беларуси защитил диссертацию по астрофизике и звездной астрономии

Он участвовал в одном из эфиров телеканала СТВ, где рассказывал о солнцестоянии и самой короткой ночи в году с точки зрения науки, об этом рассказывает Thinktanks.

Также в 2014 году о нём писала газета «Звязда», когда Александр занимался подготовкой белорусской команды школьников для участия в международной олимпиаде по астрономии и астрофизике.

Четыре года назад Поплавский возглавил краковский филиал компании, разрабатывающей программные решения с помощью искусственного интеллекта, про науку, космос и эмиграцию.