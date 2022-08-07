Снимал кино, но решил завести ферму личинок под Минском и теперь делает дорогую косметику. Белорус рассказал о своём необычном бизнесе

Сергей Макаров — бывший режиссер кино и телевидения. Несколько лет назад он отошёл от дел и увлёкся насекомыми. Завёл ферму по выращиванию съедобных личинок чёрной львинки, которая со временем превратилась в большое производство, рассказывает «Спутник».

Чёрная львинка — это муха, с виду похожая на обычную, производство по выращиванию её личинок открылось около года назад недалеко от посёлка Гатово под Минском. Здесь насекомых с высоким содержанием белка растят для кормовых и косметических целей — делают из них лакомства для домашних животных, а также косметику премиум-класса. И это не шутки. В перспективе компания планирует поставлять сырьё для известных брендов косметики.

От кино к насекомым

После окончания Академии искусств в 2006 году Сергей некоторое время работал режиссёром на белорусском и украинском ТВ. В конце 2010-х уехал в Киев, где снимал популярное шоу «Битва экстрасенсов». Об этом опыте он вспоминает с улыбкой:

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«На каких проектах я там только не работал! «Битву экстрасенсов» снимал 10-й или 11-й сезон. А ещё проект «Фермер ищет жену». После этого ушёл в кино, познакомился с ребятами из Star Media, был вторым режиссёром на съёмочной площадке сериала «Дом с лилиями». Было интересно поработать с мэтрами», — рассказывает собеседник и уточняет, что идея заняться насекомыми ему пришла в Киеве: увидел по телевидению программу о том, как сверчков разводят в Америке.

В 2014 году он с женой и дочкой вернулся обратно в Беларусь. Уже на родине начал реализовывать идею со сверчками. Купил насекомых через интернет и в домашних условиях начал создавать мини-ферму по производству кормов для пауков и хамелеонов, которые живут на дому. Со временем производство расширялось, но Сергей понял, что много денег на этом не заработаешь.

В следующую идею с выпуском протеиновых батончиков из сверчков поверили российские инвесторы, вложив в бизнес достаточно круглую сумму. Когда начали получаться первые батончики, бизнес, как выражается предприниматель, у него «отжали».

Все заново

Сергей начал с нуля. Родилась новая идея: заниматься чёрной львинкой — двукрылыми насекомыми, визуально похожими на обычных мух. По его словам, в их личинках больше белка, они в разы питательнее сверчков — это показали испытания, которые проходили в Российской академии наук и во всём мире.

«Добавление львинки в корма для свиней позволило свести к минимуму смертность животных. Я понял, что сверчки уже не так актуальны. Они дорогие в себестоимости, у них меньше полезных свойств. Пересмотрел маркетинг и решил заниматься именно львинкой», — отмечает Макаров.

В процессе Сергей съездил в Польшу, где помог построить ферму по производству чёрной львинки. Практического опыта хватило, чтобы создать нечто подобное в Беларуси. Так в республике появился стартап — dib protein, который Сергей основал вместе со своим давним партнёром Глебом, поставлявшим ему ранее комбикорм для сверчков.

«Мы долго выбирали вектор развития, решили остановиться на кормах для домашних животных и производстве муки из черной львинки для сельскохозяйственных животных. Сейчас мы делаем тонну в месяц», — констатирует основатель компании.

Так появилось лакомство для домашних животных Lododo. В процессе тестирования оно показало отличную «поедаемость» и пребиотическую пользу.

По словам Сергея, сегодня львинка — это очень быстрорастущий рынок. За консультациями к Сергею обращаются многие компании-производители из Европы, России, Украины, Южной Америки и других стран. Чтобы обмениваться опытом, мужчина создал сообщество заинтересованных в Telegram, правда, попасть туда можно только по личному приглашению.

«Мы их точим, как семечки»

Производство львинки расположилось в здании бывшей воинской части, рядом с ним стоят два морских контейнера, где живут мухи, откладывающие яйца. Внутри созданы особые климатические условия: яркий свет, 70-процентная влажность и 30 градусов выше нуля. В уличных условиях эта муха не выживет в Беларуси, зато её уже можно встретить в Крыму и других южных широтах России, подчёркивает Сергей.

Каждые сутки тысячи львинок откладывают миллионы яиц, они инкубируются и вырастают до личинок. После их отправляют на сушку в специальную камеру и на обезжиривание. Таким образом получается высокопротеиновая мука, из которой уже потом делают корма для животных.

Процесс сушки занимает около 10 минут. Личинок отправляют в большую «микроволновку», привезённую из Китая и сертифицированную в БелГИЭ. Несколько минут они резво шевелятся, требуя выпустить их наружу, но, когда температура доходит до 60-70 градусов, личинки перестают двигаться и с характерным звуком взрывающегося попкорна подсушиваются до самой корочки.

Кстати, до этого личинок высушивали в микроволновых СВЧ-печах, сейчас микроволновки пачками стоят на полках и напоминают, с чего здесь всё начиналось.

«Мы полгода ждали, когда из Китая привезут специализированный аппарат. Пока ждали, сушили в микроволновках. Наш сотрудник кровавыми слезами плакал, когда нужно было высушить партию в том или ином количестве», — смеясь, вспоминает Сергей.

Готовую партию достают из печи и с пылу с жару предлагают попробовать. Пробуем: на вкус как семечки. А пахнет, как выпечка.

«Мы их постоянно едим. У супруги Глеба на работе все точат, у нас дома все точат, как семечки. Вкусно и полезно», — с нескрываемым наслаждением отмечает Сергей и забрасывает в рот несколько свежеприготовленных личинок.

Как же получается премиальная косметика?

В процессе переработки львинки получается несколько продуктов. Это удобрения (зоогумус), которые остаются в грунте, в котором жили личинки; мука, которая используется в кормах для животных; и, пожалуй, самое интересное открытие – липидный концентрат (оно же личиночное масло).

Последний продукт как раз и используют для приготовления функциональной дерматологической косметики, торговую марку которой назвали OSE.

«Когда получился липидный концентрат, мы отправили образцы на анализы в Минздрав. Выяснилось, что полученный концентрат обладает противогрибковыми, противовирусными и антибактериальными свойствами. Классно, надо попробовать сделать мыло, подумали мы», — вспоминает Сергей Макаров.

В компании задумались над тем, чтобы выпускать мыло в промышленных масштабах: производство позволяет выпускать до 60 кг липидного концентрата в месяц. Нашли производителя косметики, дали концентрат на пробу. Через пару дней с предприятия, куда обращались, позвонили: «Ребята, это крутая штука для любой косметики, можно делать все что угодно»».

На данный момент в производственной линейке компании есть крем для рук, маска для лица и маска для волос. Уже разработана рецептура крема для ног (сейчас он проходит испытания), и сыворотки для проблемной кожи лица.

Косметика с добавлением экстракта чёрной львинки недешёвая: к примеру, крем для рук стоит 62 рубля за баночку 75 мл. Хотя, как признаётся Сергей, обычно косметика такого качества стоит в разы дороже. По его словам, в Южной Корее, которая считается одной из самых продвинутых стран в этой сфере, такая косметика только-только разрабатывается.

«Понимаем, что косметика — главный фаворит в нашей работе. Сейчас работаем над расширением линейки и подтягиваем к этому ресурс. Есть муцин улитки, который добавляют сейчас практически везде, потому что он себя зарекомендовал. Теперь мы хотим стать поставщиками сырья для известных брендов», — оптимистично заявляет Сергей.

Он обращает внимание, что конкуренция на рынке премиум-косметики не высокая, и эту нишу можно занять. Главное — иметь хорошие отзывы. А они уже есть.

«Люди, у которых суперкрутые аллергии на косметику, попробовали нашу и теперь говорят, что могут пользоваться только ей. Для нас это реально здорово!», — бурно реагирует собеседник.

Свою косметику компания начала продавать с 28 июня, пока её можно найти в различных торговых интернет-площадках, а также купить в соцсятех. Сейчас в dib protein работают над тем, чтобы бренд появился на полках в белорусских магазинах косметики, для этого нужно расширить ассортимент хотя бы до 15 продуктов. В компании планируют выпустить шампуни, бальзамы для волос, крем для бритья, бальзам после бритья, различные скрабы, детский крем и так далее.

Что дальше?

Сергей говорит, что в ближайшем будущем вся эта косметика будет экспортироваться в страны ЕАЭС. Производитель предоставляет документы на все страны мира, включая ЕАЭС, и может торговать с Арменией, Казахстаном, Россией и Кыргызстаном.

Также в планах — сертифицировать грунт, который остаётся в результате жизнедеятельности личинок, под удобрения. Анализы показали, что в нём содержится более 40% фульвовых кислот. Процесс регистрации уже идёт, на это потребуется год. Ещё год понадобится на расширение спектра применения.

Ещё одна задумка — делать из личинок спортивное питание.

«Закончили с одним белорусским институтом разработку чистого протеина — белкового гидролизата. Закинули удочку в эту индустрию и понимаем, что и это направление может быть перспективным» — резюмирует Сергей Макаров.