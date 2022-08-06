Британский проект Business Financing составил список наиболее популярных потребительских брендов в мире, судя по поисковым запросам.

Business Financing составил список потребительских брендов на основании WorldAtlas, Forbes, BrandDirectory, Financial Times, GameDeisnging, ICT Buzz, FashionUnited и Interbrand, а также отраслевые отчёты и публикации. Затем команда составила окончательный контрольный список потребительских брендов, сосредоточив внимание на тех, которые представляют продукты и услуги.

Затем команда применила API Google Ads для получения данных об объёме поиска, собрав среднемесячное количество поисковых запросов за последние 12 месяцев только для брендов.

Реклама

В итоге был составлен Топ-10 самых популярных потребительских брендов в мире, который выглядит следующим образом. Amazon, крупнейший в мире онлайн-ритейлер, пользуется поиском 335 400 000 раз в месяц и является самым популярным брендом в 42 странах.

Но настоящими победителями в некотором роде являются Netflix и IKEA. Конечно, со 140,2 миллионами и 55,3 миллионами поисковых запросов соответственно они отстают от детища Джеффа Безоса, но Netflix — самый популярный бренд в колоссальных 92 странах, а IKEA доминирует в 14 из них, пишет Thinktanks.

Отметим, что согласно составителям рейтинга, самым популярным брендом в Беларуси является Netflix.

Это, кстати, общеевропейский тренд. Netflix вышел на первое место в Греции, Финляндии, Польше и 12 других странах. Шведский мебельный гигант Ikea является фаворитом в 14 европейских странах, включая Швецию, Данию и Норвегию. Amazon чаще всего ищут в Великобритании, Франции, Италии, Германии и Испании.

Топ-10 самым популярных брендов