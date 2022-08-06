Раньше работала на руднике, а теперь двукратная чемпионка Беларуси. Девушка-бодибилдер рассказала о себе и нюансах этого вида спорта

Девушки в бодибилдинге у одних вызывают восхищение, у других — недоумение. Но сложно не согласиться с тем, что они своим примером рушат стереотипы о мужском и женском. О противоречивом спорте корреспондент агентства «Минск-Новости» поговорила с 2-кратной абсолютной чемпионкой Беларуси по бодибилдингу.

Стала последней, а в следующем году – абсолютной чемпионкой Беларуси

В бодибилдинге Валентина Коротченя с 2019 г. Выступает в категории соревновательного бодибилдинга «фитнес-бикини», где особенно важна пропорциональность и гармоничность линий тела, подтянутость и привлекательная внешность.

— Решила попробовать себя в этом спорте после того, как не получилось из-за травмы полностью реализовать себя в лёгкой атлетике. Ей я занималась в школьные годы, — поясняет Валентина. — Начала готовиться к соревнованиям весной 2019 г., и уже осенью того же года вышла на сцену. Основным стартом был Кубок Республики Беларусь, на котором я, к сожалению, не смогла показать результат. В одном из выходов даже стала последней в категории, что дало мне огромный заряд мотивации для подготовки к соревнованиям в следующем году.

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Самым сложным для девушки оказалось найти тренера, имеющего чёткое представление о категории, в которой решила выступать подопечная.

— Притом это понимание не должно состоять лишь из того, что тренер видел внутри страны или в социальных сетях. Если ты имеешь большое желание выступать и побеждать, то твой тренер и ты должны равняться на выступления спортсменок на международных турнирах. То же касается позирования, выбора купальника и принципа построения тренировочного процесса. Именно по этой причине я сменила тренера после первого соревновательного сезона.

Конечно, были и бытовые сложности вроде постоянных тренировок и выдерживания диеты. Но это обязательное условие для спортсмена — только так получится показать на соревнованиях форму, максимально соответствующую всем критериям.

— После неудачного выступления в 2019 году моим тренером стал Авсейко Антон Антонович. В прошлом он спортсмен, на тот момент являлся судьёй Белорусской федерации бодибилдинга и фитнеса, готовил атлетов в мою категорию и черпал знания и опыт именно с международных стартов. Мне предстоял год работы над собой, за который пришлось поменять всё в моём тренировочном процессе и позировании. И, выйдя в следующий раз на сцену ровно через год на чемпионате РБ в 2020 году, я сначала стала чемпионкой страны, а затем победила в абсолютном первенстве, став абсолютной чемпионкой Беларуси.

В сезоне у спортсменки оставалось ещё 2 международных турнира — в Риге и Праге, на которых она стала 3-й и 2-й соответственно. Результат для человека в первом осознанном соревновательном сезоне впечатляющий.

— Дальше выход в 2021 году на следующем чемпионате РБ, и я вновь стала абсолютной чемпионкой страны. Затем попадание в финал чемпионата Европы по бодибилдингу, с которого мне удалось привезти на родину прекрасный кубок, — улыбается девушка.

Спустя месяц она стала ещё и чемпионкой Латвии, а по завершении соревновательного сезона — абсолютной чемпионкой международного турнира IFBB Georgia Grand Prix 2021. Это принесло в копилку наград белоруски ещё и самое важное, чего пытается достигнуть каждый в бодибилдинге — карту профессионала.

Поездка на один турнир обходится от 1 000 до 2 000 евро

Бодибилдинг — достаточно дорогой вид спорта, который у нас в стране не финансируется.

— Затраты большие: начиная с питания и заканчивая стартовыми взносами на турнир. Сейчас в Беларуси бодибилдинг никак не финансируется со стороны государства, а соревнования организовывают энтузиасты, из которых состоит Федерация бодибилдинга. Все международные старты спортсмены оплачивают самостоятельно, и эти затраты довольно велики. Это и стоимость авиаперелетов, и проживание в стране проведения турнира, и стартовые взносы, и оплата грима, и покупка купальников. В среднем поездка на один турнир обходится от 1 000 до 2 000 евро, — рассказывает девушка.

Любительские соревнования — это в большинстве своём только вложения. Никакие денежные призы там не предусмотрены.

— Но есть ряд турниров, в которых спортсмены за победу и призовые места получают денежные вознаграждения. В профессиональной лиге денежные призы — это норма, и пятёрка финалистов каждой категории всегда получает гарантированную сумму. При этом участие в профессиональных турнирах не требует оплаты стартового взноса. У профессионалов имеется только ежегодный небольшой членский взнос. Так что можно с уверенностью говорить о возможности полноценного заработка успешными профессиональными атлетами.

Так как самую престижную награду для бодибилдера — про-карту — девушка уже получила, для неё такие соревнования — ещё и неплохой способ заработать. Тем не менее есть ещё непокорённые вершины.

— Хочу стать чемпионкой мира. Это самая крутая награда для бодибилдера, — делится В. Коротченя.

Пожертвовала работой на руднике в пользу спорта

Начиная свой путь в спорте, девушка не боялась, что подготовку к соревнованиям нужно было совмещать с совсем непростой и, можно сказать, неженской работой — мастером дробления на руднике «Беларуськалия».

— График был два через два: 12 часов работы в дневную смену, а на следующий день – ночная. После — «отсыпной» и выходной. После смены с 8 утра до 20 вечера шла на тренировку, перед ночной тоже ходила в зал, — вспоминает девушка. — Около года назад ушла с рудника, потому что это очень сложная физическая работа и она перестала позволять мне полноценно готовиться к соревнованиям. Всё вместе отнимало много сил. Поэтому пришлось сделать выбор, о котором я не жалею. Сейчас работаю тренером и помогаю девочкам похудеть, прийти в форму.

Сама девушка тренируется в зале почти каждый день: 4 силовые тренировки в неделю в межсезонье, 6 — в период сушки. За тяжёлыми весами фитнес-бикини не гонится — в её категории это совсем не важно.

— Во время подготовки стараюсь минимизировать потребление пищевого мусора. Чем чище будет питание, тем лучше будет итоговый результат.

Есть мнение, что идеальное тело фитнес-бикини нередко стоит проблем со здоровьем из-за серьёзных физических нагрузок и ограничений в питании.

— Нельзя сказать, что нет никаких минусов при подготовке к соревнованиям в нашей категории. Но их можно минимизировать или полностью исключить при верном подходе к тренировкам и питанию. Также огромное значение имеет возрастной фактор: каждая спортсменка должна здраво оценивать свои силы и возможности, — уверена девушка.

Как таковых возрастных ограничений у фитнес-бикини нет — демонстрировать идеальное тело на соревнованиях можно в любом возрасте. Главное, подчёркивает Валентина, желание и здоровье. Сама девушка об уходе из спорта пока не задумывается.

— Моё окружение поддерживает моё желание заниматься именно этим спортом. Потому что когда человек вживую видит результат на сцене, он понимает, что это далеко не то, что сложилось в народном стереотипе о женском бодибилдинге. Нет никакой чрезмерной гипертрофии мышц, мужских лиц в относительно женских телах или всего того, чем несведущие страшат будущих спортсменок. Напротив, моя категория хороша тем, что в ней не приветствуется мышечная гипертрофия, а оценивается работа над формированием правильных, естественных и, самое важное, женственных пропорций тела. Самое главное — то, что нередко я становлюсь мотиватором для людей, наблюдающих за мной, — убеждена спортсменка.