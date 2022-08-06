Недавно министры энергетики стран Евросоюза одобрили план Еврокомиссии, который предусматривает значительное — на 15% — снижение потребления голубого топлива.

Сэкономить европейцы рассчитывают за счёт меньшего обогрева или кондиционирования общественных зданий, а также ограничений в энергетике. Составлен и план Б «общесоюзной тревоги»: сокращение спроса из добровольного становится обязательным, а сэкономленный газ направляется на общий рынок.

Страны Евросоюза будут продлевать работу своих атомных и угольных электростанций. Домохозяйствам и промышленности рекомендовано принять меры.

Швейцария оценивает варианты перехода к веерным отключениям электроэнергии из-за дефицита энергоресурсов.

В Эстонии производителям тепла рекомендовано использовать такой альтернативный вид топлива, как сланцевое масло.

В Литве для отопления и обеспечения жителей горячей водой будет использоваться мазут.

Европейцам придётся тратить на электричество и газ в среднем €470 ежемесячно, что на 290% больше, чем в середине 2020 года.

В перспективе страны ЕС хотят научиться жить вообще без российского газа. Office Life изучил, как это собираются сделать.