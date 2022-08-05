Чтобы погулять по набережной реки Пины, прокатиться на речном теплоходе нам понадобилось проехать 430 км, посетить Пинск и потратить на это всего лишь один день.

При виде парка с аттракционами из моего детства внутри что-то ёкнуло, а когда зашла в универсам «Пинск»‚ перенеслась во времена работы слуцкого 21-го универсама. Но обо всём по порядку.

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Пинск — это ближайший к Слуцку город, в котором есть речной порт. Главное, что хотелось сделать‚ это прокатиться по реке на теплоходе или речном трамвайчике. Прохожие подсказали, что нужно ехать на пешеходную улицу Ленина. Там и порт рядом‚ и кафе‚ и ресторанчиков вдоволь.

С четверга по воскресенье по реке можно поплавать на теплоходе. Его можно арендовать заранее для группы людей. Это удовольствие обойдётся в 200 рублей. Если желающих соберётся много, то есть другой тариф. Увидев небольшой водный трамвайчик, мы с радостью заплатили на троих 13 рублей, одели жилеты и поплыли наслаждаться прогулкой по Пине.

Мимо много раз проплывали байдарки. Оказывается, прямо на набережной расположен Ледовый дворец с бассейном, а также детско-юношеская школа олимпийского резерва по гребным и парусным видам спорта. Поэтому увидеть людей на байдарках — это не редкость для прохожих. Пока ребята гребут вёслами, тренер по набережной едет на велосипеде и ведёт учебный процесс.

Рыбу ловят везде: единичные рыбаки с берега, подростки с бетонного парапета, мастера большой рыбалки с катеров и небольших надувных лодок.

У реки можно посидеть в мини-кафе, выпить коктейль и отдохнуть за разговорами.

Около набережной находится мост с замочками на счастье‚ которые оставляют новобрачных. Левее под ним пришвартованы лодки с моторами, а правее река Припять впадает в Пину и тут же уходит в свое русло.

За Ледовым дворцом начинается городской парк. Между парком и набережной установлены корабль и самолёт, а также круглосуточно горит вечный огонь на мемориале.

Пока ребёнок изучал пушки и бегал по окопам, я наблюдала‚ как подростки шумно тренируются на скейтах и самокатах. Тут же рядом находится площадка для воркаута — с брусьями и турниками.

Помните аттракцион цепи в Слуцком парке? Именно они и ещё несколько каруселей напомнили моё детство. Особенно приятно было увидеть небольшие здания касс и таблички на них. Мне показалось, что я перенеслась в машине времени на 20 лет назад.

Незаметно наступил вечер. Нам хотелось отдохнуть, поесть нормальной еды. Для этого‚ как кстати‚ подошёл ресторан «Таверна» на той же пешеходной улице Ленина. Ужин на троих обошёлся нам около 55 рублей.

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Когда путешествуем, всегда покупаем домой хлеб. Универсам «Пинск» проезжали дважды и не могли не зайти в магазин детства. Внутри он был очень похож на слуцкий 21-й универсам. Те же стеллажи и мясная продукция в пространствах между колоннами. У нас таких уже не осталось. Кстати, хлеб в Пинске другой. Он похож на хлеб из Ганцевич.

150 км дороги через лес хотелось проехать до темноты, поэтому пришлось с Пинском прощаться. Нам захотелось приехать ещё раз, но уже разделив поездку на пару дней.