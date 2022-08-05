Смерть с «Марса»: купленный в интернет-магазине наркотик убил троих человек. Подробности

Следственным управлением УСК по Минской области раскрыты подробности беспрецедентного уголовного дела о незаконном обороте наркотических средств. Подобных дел на территории региона ещё не было, об этом сообщает СК.

По данным следствия, в июне прошлого года по месту жительства в Солигорске обнаружили погибшим 35-летнего мужчину. Как следует из заключения эксперта, он скончался в результате острого отравления особо опасным наркотическим средством — метадоном. Отравление метадоном стало причиной смерти в этот же период времени ещё одного мужчины в Гродно, а в августе 2021 года — женщины в Бобруйске.

Следователи и сотрудники милиции выявили, что сбыт наркотиков происходил посредством одного и того же интернет-магазина «Марс», после чего проведение расследования было поручено следственному управлению УСК по Минской области. В одном производстве были соединены более 20 уголовных дел со всей страны по фактам сбыта метадона, а также гашиша посредством данного магазина. Покупали наркотики потребители из разных уголков Беларуси — Лиды, Гомеля, Гродно, Борисова, Бобруйска, Могилёва, Солигорска.

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В крови умерших обнаружен метадон в концентрации, превышающей летальную дозу, что свидетельствовало о наступлении смерти именно от употребления приобретённого в «Марсе» наркотика. Сотрудники милиции и следователи тщательно устанавливали лиц, причастных к работе интернет-магазина.

В Бобруйске 10 сентября прошлого года задержан 47-летний мужчина. При проведении осмотра по месту его жительства обнаружены и изъяты метадон (почти 200 граммов) и гашиш (почти 90 граммов), а также изолента и пакеты для фасовки.

Вскоре было установлено, что задержали не рядового «минёра», а руководителя интернет-магазина по продаже наркотических средств «Марс», который являлся одним из немногих магазинов, распространяющих метадон на территории страны. На начальном этапе расследования мужчина добровольно указал авторизационные данные для входа в аккаунт магазина, сообщил, что являлся организатором, и на протяжении практически года администрировал указанный магазин. Он также сообщил следователям, что сам создал данный магазин, занимался сбытом наркотиков, выводил денежные средства, полученные от продажи наркотиков, приобретал крупные партии для распространения на территории Беларуси.

В ходе дальнейших допросов мужчина неоднократно менял показания, выдвигал различные версии о деятельности интерне–магазина, пытался ввести в заблуждение следователей, в том числе заключением досудебного соглашения о сотрудничестве. Вместе с тем, это не опровергло его роли в руководстве «Марсом» — ведь именно он сообщил данные и способ входа на учётную запись магазина, которая и давала возможность управлять сбытом наркотиков на территории страны. Примечательно, что после его задержания интернет–магазин прекратил своё существование.

Осмотром установлено, что пользователь аккаунта обладал широкими правами, в том числе — осуществление операций с криптокошельками, доступ к заказам и отзывам потребителей (приобретение наркотиков происходило за криптовалюту). В целях конспирации «торговец смертью» использовал модуль автоматических продаж. Это позволило ему наладить сбыт метадона автономно и без помощи других лиц, а связь между потребителем и продавцом фактически отсутствовала.