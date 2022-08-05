Житель Слуцка построил плот и вместе с внуками чистит русло реки

Сегодня увидела вот такую картину на речке, что в районе улицы Надречной. Не смогла пройти мимо, сфотографировала. А с мужчиной разговорились.

Зовут лодочника Александр Березовский. Живёт в этом же районе города, и когда хорошая погода, вместе с внуками отправляется на очистку Случи от зарослей. Лодку свою сделал сам из пластиковых канистр. Для того, чтобы доставить лодку к реке, соорудил спецсредство на колёсиках, которое крепится к велосипеду.

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«Чистим Случь, чтоб не зарастала, — сказал Александр. – Вот и внуков приучаю, чтоб без дела не болтались. Да еще и уроки ботаники им даю: белые кувшинки здесь рвать нельзя, они в Красную книгу занесены».

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