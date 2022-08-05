«У меня на работе столько восторгов, это просто не рассказать»… Как мы преобразили женщину из деревни под Слуцком

Два месяца назад мы начали поиски героини для проекта «Преображение». Всего нам прислали девять заявок. Каждая история была трогательна и интересна по-своему, но наш выбор остановился на Наталье Варейко из Новых Рачковичей.

Видеоверсия нашего проекта:

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Знакомство с героиней

Наталье 37 лет. Она живёт в деревне Новые Рачковичи. У женщины большая дружная семья: муж Андрей и три дочери 20, 17 и 12-ти лет. Старшая дочка замужем, сейчас находится в декретном отпуске, а Наталья помогает ей приглядывать за ребёнком, которому год и четыре месяца.

Вместе с семьёй Наталья приехала в Слуцк из Пинского района Брестской области. Героиня рассказывает, что переехали, потому что там «утопленные колхозы, зарплат не было, а семью кормить и одевать надо». Здесь семья живёт уже девять лет.

«На все праздники, которые отмечаются, собираемся именно у нас. Раньше собирались у родителей мужа, но теперь мы сами стали бабушкой и дедушкой, поэтому все приезжают к нам. Такая семейная традиция».

У Натальи есть большой участок: огород, целое картофельное поле, кусты смородины и ухоженные цветочные клумбы, по которым то и дело бегают курицы, а в сарае у героини живут несколько свиней.

Также Наталья любит готовить. Женщине нравится радовать домочадцев вкусной выпечкой. В погребе хранятся банки с закатками, которые по ночам закатывает наша героиня: «Хочется всё успеть, но не всегда получается». Кроме заботы о семье и домашнем хозяйстве Наталья ведёт активную жизнь. Даже несмотря на инвалидность.

У Натальи вторая группа инвалидности по зрению. Один глаз у женщины не видит. Поэтому есть проблемы с трудоустройством. На данный момент она работает на вино-водочном заводе «Колос» уборщицей.

«Раньше я работала в «Ямполь-Слуцк» на упаковке. Проработала там три года. Везде участвовала: пела в ансамбле, занималась спортом. Привезла серебро за Беларусь в чемпионате по голболу для невидящих. Мы заняли командой второе место».

«С моим диагнозом некоторые люди опускают руки. Говорят: «Вот у меня проблемы со здоровьем, не могу найти работу». Я не комплексую по этому поводу. Если я поставила перед собой цель найти работу, значит я это сделаю».

Смена имиджа

Салон красоты «Манхэттен»

Преображение мы начали в салоне красоты «Манхэттен» (ул. Чехова, 57). Мастера салона посмотрели на состояние волос Натальи.

Волосы давно не красились, корни сильно отросли, поэтому надо было выровнять цвет по всей длине, а затем затонировать. Выбрали красивый холодный блонд.

У нашей героини волосы вьются, поэтому специалисты салона предложили сделать укороченный боб, а с помощью укладки подчеркнуть локоны.

Также мастер салона «Манхэттен» сделал Наталье коррекцию бровей.

Причёска готова! Отправляемся за одеждой.

Магазин одежды «Женский каприз»

За новыми нарядами мы приехали в магазин «Женский каприз» (ул. Ленина,290 А, дискаунтер «Маяк»).

Наталья нам рассказала, что у неё есть проблема с подбором и сочетанием одежды. «Мне всё равно что носить, могу спортивное, могу деловое. Безвкусица. Что-то надеваю, и между собой это не сочетается».

Чтобы решить эту проблему, мы выбирали простые, базовые вещи, которые можно сочетать между собой. Такой подход к составлению гардероба поможет тем, у кого нет личного стиля, и тем, кто привык одеваться за пару минут, достав первые попавшиеся вещи.

Также добавили образ на особый случай.

Это платье Наталья получила в подарок от магазина одежды «Женский каприз».

Впечатления

«Большое спасибо! Все в восторге. После «Преображения» на вокзале зашла в магазин, а у меня спросили, с какого я салона и корпоратива».

Выражаем благодарность нашим партнёрам:

1.Салон красоты «Манхэттен»: ул. Чехова, 57.

Instagram: @slutsk_manhattan

2. Магазин одежды «Женский каприз»: ул, Ленина,290 А ( дискаунтер «Маяк»).

Instagram: @zenkapriz_2014

3. Цветочный павильон Kvetki, цветочный рынок п.13.

Instagram: @kvetki_slutsk