На этой неделе «Кур’ер» писал о разных людях. Пенсионер Владимир Ганненко поймал огородного вора, педагог Антон Метельский стал новым начальником управления по образованию, Наталья Варейко преобразилась благодаря бьюти-мастерам, Валерий Борисик рассказал про Михейки. А ещё мы взяли интервью у пекаря, которая готовит те самые пирожки на базаре.

Владимир Ганненко

Владимир Ганненко — пенсионер, бывший работник Слуцкого сахарорафинадного комбината. Он живёт в районе коттеджей на «Сахарном» на улице Новосельской. Как и многие его соседи, Владимир Иванович держит огород на участке, выделенном «сахарникам» ещё при директоре Куприяненко. Недавно с огородов стали подворовывать урожай. Владимир Иванович с соседями стали нести вахту по ночам, чтобы застать воров с поличным. В одно из таких «дежурств» мужчина и задержал огородного расхитителя — 38-летнего рецидивиста. Он передал его милиции. Замначальника Слуцкого РОВД выразил Владимиру Ганненко благодарность.

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как задерживал огородного расхитителя «Мы с соседями караулили по очереди». Случчанин рассказал,

Валерый Барысік

Валерый Барысік — 59-гадовы жыхар вёскі Міхейкі, што каля Слуцка. Увогуле, ў гэтай вёсцы многа Барысікаў — гэта мясцовае прозвішча. Валерый нарадзіўся і вучыўся ў школе ў Міхейках. Ён вырасціў 3-х дачок, старэйшай зараз 35 гадоў, малодшым блізнятам — па 30. Калі яны былі малыя, а на вуліцы была непагадзь, то Валерый запрягаў каня, вазіў і сваіх дачок, і суседскіх дзяцей на заняткі. Так што такога, каб дзеці гулялі з-за непагадзі, у Міхейках тады не было.

пра вёску Міхейкі Слуцкага раёна «Барысікаў тут многа. Ёсць і Бадылі». Аповед

Антон Метельский

Антон Метельский — новый начальник управления по образованию Слуцкого райисполкома. Он приступил к работе во вторник, 2 августа. Вот, что известно про Антона Метельского. Образование — Белорусский государственный университет физической культуры. С 2013 по 2018 год — учитель физической культуры и здоровья СШ №8. С 2018 по 2022 год — директор Клепчанской базовой школы.

Кто им стал (+фото) В Слуцке назначили нового начальника управления по образованию.

Марина Полещук

Марина Полещук — одна из двух поваров, которые пекут те самые знаменитые пирожки со Слуцкого рынка, любимые многими случчанами. Ради того, чтобы мы насладились хрустящей корочкой и свежей начинкой, Марина и её коллега встают в пять утра, а уже в шесть начинают печь. Что же за рецепт используют пекари, чтобы сделать пирожки такими заманчивыми? Марина говорит, что это секрет.

Интервью с пекарем (видео) Она делает знаменитые пирожки со Слуцкого рынка.

Наталья Варейко

Наталья Варейко — 37-летняя жительница деревни Новые Рачковичи Слуцкого района и героиня проекта «Преображение» женского журнала «Lampa». У Натальи три дочери и внук, хозяйство: огород, куры, несколько свиней. Ещё у неё вторая группа инвалидности по зрению. Сейчас женщина работает на винно-водочном заводе «Колос» уборщицей. «С моим диагнозом некоторые люди опускают руки. Говорят: “Вот у меня проблемы со здоровьем, не могу найти работу”. Я не комплексую по этому поводу. Если я поставила перед собой цель найти работу, значит я это сделаю», — говорит Наталья.