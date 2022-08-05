Народные новости у нас давно стали популярным разделом, который все читают. Это отличная возможность для самих читателей, подписчиков без посредников передать информацию, которая их волнует или просто рассказать о том, что они увидели, заметили, услышали.

Сегодня мы хотим поддержать таких авторов, которые пишут народные новости. Это ваш шанс не просто рассказать на весь Слуцк, но и порой на всю страну, интересную новость. Мы хотим поощрять авторов лучших народных новостей.

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Поэтому сейчас самое время в течение августа присылать нам свои новости с пометкой «конкурс народных новостей». Сделать это просто. Есть несколько путей:

• через сайт в рубрику «Сообщить новость»;

• на Viber: 8 033 318 99 30;

на электронную почту info@kurjer.info;

• Telegram бот @KurjerInfo_Bot;

• в личные сообщения в Instagram @kurjer.

Как стать участником конкурса

Если вы ещё не присылали в редакцию народных новостей, то сделайте это. Это могут быть сообщения, а также фото или видео, касающиеся Слуцка и случчан. Темы сообщений могут быть самыми разными. Важно, чтобы их содержание было понятным и неоскорбительным для других.

В сентябре редакция выберет авторов лучших новостей.