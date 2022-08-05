Василий Бондарчик — учёный, который изучал белорусов. Даты и люди Случчины

В рубрике «Даты и люди Случчины» «Кур’ер» рассказывает об известных людях — уроженцах Слуцкого района. Случчанка Наталья Люцко подготовила для «Кур’ера» материал про Василия Бондарчика, видного белорусского этнографа.

Василий Кириллович Бондарчик (1920–2009), доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси, внёс весомый вклад в развитие белорусской этнографической науки. Он изучал вопросы происхождения и этнической истории белорусского народа, историографию традиционной материальной, социальной и духовной культуры.

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Начало биографии

Василий Бондарчик родился 1 августа 1920 года в деревне Царовцы (теперь Кирово) Слуцкого района в крестьянской семье. Среднее образование получил в Царовской семилетке.

В первой половине 20-х годов у многодетной семьи отобрали усадьбу с хорошим домом и хозяйственными постройками. Вместо этого они получили небольшую избушку на краю деревни.

Отец Василия Бондарчика Кирилл Максимович был грамотным человеком, красиво писал, знал музыкальную грамоту. Ещё до рождения Василия служил псаломщиком в волостной церкви в Царовцах. Несмотря на трудности, он не утратил оптимизма, был творческим человеком, организовывал художественную самодеятельность, сам в ней участвовал, а некоторое время возглавлял колхоз.

Колоритная личность отца не могла не повлиять на сына. После окончания Слуцкого педучилища Василий Бондарчик год работал учителем в сельской школе Заславского района, затем был призван в армию.

Участник Великой Отечественной войны

В годы Великой Отечественной войны Бондарчик боролся с фашистскими захватчиками на Калининском фронте. В начале войны ему пришлось стать сапёром, командовать сапёрным отделением. Позже, после окончания офицерских курсов в феврале 1942 года, младший лейтенант Бондарчик оказался на передовой под Суражем как заместитель командира роты 491-го армейского инженерного батальона 4-й ударной армии Калининского фронта.

Последний период Великой Отечественной войны служил в должности начальника инженерной службы в 52-й комендатуре тылового оборонительного рубежа, одновременно являясь заместителем командира этой воинской части.

К концу войны сапёры комендатуры, где служил Василий Бондарчик, уничтожили на Смоленщине сотни тысяч мин, снарядов и бомб, разминировали территорию, которая стала тылом после отхода линии фронта на запад, но была буквально нашпигована «смертельной начинкой».

Сразу после Победы над фашистской Германией Василий Кириллович был направлен на Дальний Восток, сначала в Хабаровск, а потом на Южный Сахалин, где командовал ротой 138-го строительного батальона до мая 1947 года. Награждён орденом Отечественной войны II степени (1985), медалями «За оборону Москвы», «За победу над Германией» и другими.

Путь от учителя средней школы до учёного

В 1952 году Василий Бондарчик окончил Белорусский государственный университет имени Ленина, затем аспирантуру Института истории АН БССР. В 1958 году защитил кандидатскую диссертацию, в 1965 году – докторскую.

До 1957 года – учитель, завуч, директор школы в Смолевичах и Минске. С 1957 по 2005 годы работал в Институте искусствоведения, этнографии и фольклора имени Кондрата Крапивы: с 1967 года – заместитель директора, с 1969 года – директор, с 1976 года – заведующий отделом, с 1991 года – советник при дирекции, в 1997–2005 годах – главный научный сотрудник.

Научная деятельность

Занимался изучением истории белорусской этнографии и фольклора ХІХ – начала ХХ веков, исследовал вопросы этногенеза, материальной и духовной культуры белорусов. Собрал и впервые систематизировал обширный фактический материал по истории этнологического изучения белорусов русскими и польскими исследователями и научными организациями.

Им были написаны монографии «Гісторыя беларускай этнаграфіі ХIХ ст.» (1964), «Гісторыя беларускай этнаграфіі, пачатак ХХ ст.» (1970), «Гісторыя беларускай савецкай этнаграфіі» (1972) и другие.

Бондарчик является соавтором и научным редактором книг «Сям’я і сямейны быт беларусаў» (1990), «Грамадскі быт і культура сельскага насельніцтва Беларусі» (1993), одним из авторов энциклопедии «Этнаграфія Беларусі» (1989), первого тома многотомного издания «Беларусы» («Прамысловыя і рамесныя заняткі», 1995) и автором третьего тома («Гісторыя этналагічнага вывучэння», 1999). Под его редакцией были опубликованы книги и статьи о памятниках архитектуры и этнографии, об истории жилья, одежды и сельскохозяйственной техники белорусов.

Учёный входил в состав Бюро Отделения общественных наук Академии наук БССР, являлся членом президиума Общества по охране памятников истории и культуры Беларуси, председателем отделения этнографии Белорусского филиала Географического общества СССР и Международного общества этнологии и фольклора Европы. Много лет возглавлял советы по защите кандидатских и докторских диссертаций.

В 1980 году Василий Бондарчик получил звание «Заслуженный работник культуры БССР». В 2001 году его наградили медалью Франциска Скорины.

Значительный вклад Бондарчик внёс в подготовку научных кадров. Подготовил 17 кандидатов наук. Три его ученика стали докторами наук.

Лауреат премии Национальной академии наук Беларуси (1999) за монографию «Беларусы. Гісторыя этналагічнага вывучэння».

Автор более 270 научных трудов, в том числе 32 монографий.

Умер 16 февраля 2009 года в Минске.