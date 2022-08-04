Будь в курсе. Новости одним абзацем о Беларуси, Украине, России (4 августа)

Дайджест новостей за несколько последних дней.

В Беларуси предлагают запретить продавать алкоголь в прикассовых зонах магазинов. Изменения в законодательство, предусматривающие это, вынесены на общественное обсуждение на форуме Национального правового интернет-портала.

В 2022 году белорусы получили из-за границы денежных переводов на $187 млн.

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В белорусских санаториях 20% отдыхающих – россияне, выручка выросла на 30% в сравнении с прошлым годом и составила 368 млн рублей. На осень места в белорусских санаториях забронированы уже на 90%.

Стала известна сумма самой большой взятки в Беларуси — $1 млн. В каком коррупционном деле фигурировала такая сумма взятки, не уточняется.

В МИД заявили, что Беларусь не намерена менять свой безъядерный статус.

Мининформ Беларуси признал экстремистскими соцсети Алексея Арестовича, политического и военного обозревателя, внештатного советника Андрея Ермака, руководителя Офиса президента Украины по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны.

Генсек ООН объявил о запуске миссии по расследованию гибели украинских военнопленных в Еленовке. Напомним, что 29 июля в колонии в Еленовке погибли 50 украинских военнопленных и более 70 получили ранения. Россия утверждает, что по колонии нанесла ракетный удар Украина. Киев отвергает эти обвинения и утверждает, что виновата российская сторона, которая хотела скрыть «следы пыток и казней пленных».

В Литве выявлен первый случай оспы обезьян. Заболевание выявили у 40-летнего гражданина Литвы, который приехал из другой страны Евросоюза.

В Литве упростили порядок продажи автомобилей иностранцам.

В Подмосковье сгорел крупный склад товаров интернет-маркетплейса Ozon. Пожар на складе, расположенном в селе Петровское Истринского района Московской области, начался 3 августа около 12:30 и был потушен в 5:45 4 августа. Источник возгорания находился в отдельном блоке оформления заказов. В качестве основных версий пожара рассматривались поджог и неисправность электрооборудования. В результате происшествия пострадали 11 человек, двое из них были госпитализированы.

На тушении пожара были задействованы 150 человек, также к тушению привлекали пожарный поезд и вертолеты. Товары, которые хранились в здании, уже скрыты с витрины маркетплейса, а компания обещает вернуть покупателям и продавцам деньги за утраченные товары. Страховые компании уже оценили ущерб: 6 млрд российских рублей (здание) и 11 млрд (товары). Акции компании к обеду на Московской бирже снизились почти на 4%.

В храме Христа Спасителя в Москве проведут концерт «Хит-парад СССР».

Китай ввёл экономические санкции против Тайваня после начала визита Пелоси.

Винам из Чили и Аргентины предрекают подорожание на 30%. Причины подорожания – в дополнительных сложностях с логистикой и энергетическом кризисе.

Европейцам придётся тратить на электричество и газ в среднем €470 ежемесячно, что на 290% больше, чем в середине 2020 года.