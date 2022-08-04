Чугунный забор в Слуцке «тает»... О чём читатели рассказали «Кур’еру»

Случчане по-прежнему много рассказывают о благоустройстве. С одной стороны, они отмечают, что часть вопросов оперативно решается. Но есть и много новых коммунальных проблем.

Смотрите обзор обращений.

Чугунный забор «тает»

Улица Комсомольская в Слуцке приметна своей аллеей, вдоль которой установлен чугунный забор. Один из читателей обратил внимание на проплешины в этом ограждении. Он уверен, что кто-то потихоньку вырезает куски забора и сдаёт на лом. Так ли это — утверждать сложно. Но независимо от причин забор продолжает «таять».

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Тротуар в районе медколледжа

В середине июля наш читатель Николай обратил внимание на состояние тротуара и мостков над сточной канавой на ул. Виленской. И вот в начале минувшей недели участок начали ремонтировать. На это в своём обращении обратил внимание подписчик нашего телеграм-канала «Слуцкая телега».

15 выбоин

Читатель Владимир Маркович пригласил наших корреспондентов к дому №215 по улице Ленина: «Во дворе 15 выбоин, ехать на машине невозможно». Он утверждает, что давно и несколько раз оставлял заявки на ремонт и готов подробнее рассказать, что из этого получилось.

Навели порядок

«После выхода статьи соседи навели порядок на своих участках. Спасибо вам. Лучники. Мороз М.И.», — написала нам на Viber читательница. Напомним, что по следам обращения Марии Мороз в выпуске №28 от 14 июля мы сделали разъясняющий материал, что делать хозяину, если соседи не ухаживают за своими приусадебными участками.

Помогите аисту

Еgor.david, подписчик нашей страницы в Инстаграм, написал: «Подскажите, куда можно обратиться. В деревне Городище аист с подбитой ногой, местные жители кормят его рыбой и воду дают, но переживают что он долго так не протянет». Мы посоветовали случчанину обратиться в частные приюты для диких животных и птиц Birdhelp и «Сирин».