МАРТ вынес на общественное обсуждение проект нового постановления. Если его примут, то изменятся правила продажи алкоголя, масла, творога и товаров с госсимволикой. О планируемых новшествах пишет Sputnik.
Алкоголь
Если документ утвердят, торговым точкам нельзя будет продавать алкоголь на кассах и на стеллажах и другом торговом оборудовании, которое стоит вплотную к месту, где покупатель платит за товары.
Исключения сделают для:
- общепита;
- магазинов, у которых торговая площадь меньше 400 квадратных метров;
- фирменных и специализированных торговых точек, для которых алкоголь – основной товар;
- магазинов беспошлинной торговли;
- торговых точек в сельской местности;
- автолавок.
Масло, творог, товары с госсимволикой и автолавки
Проект предусматривает, что некоторым продавцам нельзя будет продавать на рынках творог и сливочное масло на развес. Запрет хотят ввести из-за того, что были случаи продажи фальсификата.
Однако крестьянско-фермерские хозяйства и люди, производящие такую продукцию из молока животных, которых держат на своем подворье, смогут и дальше свободно продавать на рынках весовые масло и творог.
Новым будет и требование визуально отграничивать от других товаров и обозначать надписью «Государственная символика» товары с госсимволикой и сами гербы, флаги, постеры с гимном РБ.
Кроме того, владельцев автомагазинов хотят обязать создать клиентам условия для того, чтобы упаковать покупки.
Где оставлять своё мнение
Поучаствовать в общественном обсуждении проекта постановления можно на Правовом форуме Беларуси (forumpravo.by).