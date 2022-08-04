Как сообщает «Слуцкі край» по информации СК, 2 августа за четыре часа телефонный мошенник «развёл» жительницу Слуцка на 12 тысяч рублей, представившись «сотрудником правоохранительных органов».

Неизвестный общался со случчанкой 1985 года рождения с 13.00 до 17.00 с разных номеров в «Вайбере». Он попросил её «помочь в проведении специальной операции правоохранительным органам» и под прелогом сохранения денег убедил оформить потребительские кредиты в МТБанке и Беларусбанке на общую сумму более 12 000 рублей, а деньги перевести на расчётный счёт в Белорусском народном банке.

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Естественно, когда женщина перевела деньги, мошенник ими завладел и больше она их не видела. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 209 УК в отношении неустановленного лица.

Подробно о том, как оградить себя от подобных преступников, читайте в источнике.