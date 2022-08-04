Почему в магазинах перебои с молоком и что будет дальше. Комментарий правительства

Белорусское правительство прокомментировало перебои с молоком в магазинах и сложности с тетрапаком.
Об этом пишет БелТА. Излагаем коротко:
- Внутренний рынок Беларуси обеспечен молоком, но есть «некое сужение ассортимента молочной продукции, связанное с упаковкой».
- Вадим Шагойко, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия: «Есть определенные сложности с тетрапаком, но этот вопрос решается. Наши производители изыскивают иные рынки поставки данной упаковки, прорабатывается сотрудничество с производителями Китая и иных дружественных стран».
- Завезены партии для испытаний для замены данной упаковки, чтобы вернуть привычный людям ассортимент, который был до санкций.
- Белорусские производители перестроились на производство молока в ПЭТ-бутылке и пленке, чтобы избежать уменьшения объемов.
- При производстве в прошлом году 7,8 млн т молока мы потребляем порядка 3 млн т, остальное экспортируется. В этом году продолжается тенденция к наращиванию объёмов производства
- Шведский производитель упаковки Tetra Pak уходит с российского рынка, потому что не может поддерживать операционную деятельность из-за проблем с экспортом. Российский филиал должны передать местным топ-менеджерам, чтобы не нарушать работу заказчиков и сохранить на рынке доступность продуктов первой необходимости.
- У Tetra Pak в России и Беларуси более 200 заказчиков — предприятий пищевой промышленности.