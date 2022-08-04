Надо ли «многодетной» кошке платить за пользование лифтом. Короткая история из моего подъезда

Живу на «Чехова» в Слуцке. У нас возле дома поселилась кошка беременная. Кормили всем подъездом. И вот она на днях родила. Кто-то добрый в моём подъезде на 9 этаже ей поставил коробку, постелил, тарелочки поставил и так далее.

Так вот. Кошка ходит гулять на улицу. Но с 9 этажа заколебёшься ходить.

Знаете, что она делает? На лифте ездит. Просто заходит с кем-то и подъезжает. Вчера, вот, с нами до восьмого этажа ехала, потом на 9-й пешком шла.

Реклама

Вот шутим: «Скоро придёт кошке «жировка», в которой будет и плата за пользование лифтом. Сейчас вообще столько налогов и платежей развелось, не успеваю следить, где ещё хотят у нас деньги взять. У нас что, зарплаты, как в Евросоюзе?»

Эта новость написана для рубрики «Народные новости». Такие материалы от читателей после минимальной модерации публикуются практически без изменений. Или, если того требует ситуация, становятся поводом для разработки редакционного материала. Если вас привлёк какой-то факт или событие, вы тоже можете предложить свою новость для публикации, нажав сюда: «Сообщить новость».