В Слуцком районе во второй половине июля стартовала уборочная компания. Практически одновременно аграрии взялись за уборку озимых зерновых и рапса. Фёдор Корзун снял для «Кур’ера», как собирают урожай с рапсовых полей под Лучниками.

Для тех, кто не в курсе, рапсовые поля — это те, что цветут красивыми жёлтыми цветочками и в них все фотографируются. На видео вы увидите не только, как работают комбайны, но и как их ремонтируют прямо в поле, какой он — полевой обед, а ещё — парней из студенческого отряда и горы рапса.

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Видео: Фёдор Корзун

СПРАВКА. Фёдор Корзун — коренной житель Лучников. На протяжении нескольких десятилетий ведёт хронику Лучников и Слуцка. В архиве современного летописца — тысячи фотографий и сотни часов видеозаписи, на которых — наши земляки, родные и знакомые.