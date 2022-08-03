Молоко в магазинах Слуцка кислое или в небольшом ассортименте, проблемы с молочкой и в Минске. Что происходит

Последние несколько дней читатели рассказывают «Кур’еру», что купили в Слуцких магазинах кислое молоко либо не нашли нужного молока вовсе. Ещё говорят, что нет сливок. Onliner сообщает, что проблемы с молочкой есть и в Минске, и анализирует ситуацию.

Что сообщали случчане

«Сегодня была в магазе, покупатель говорила продавцу, что молоко кислое, хотя дата стоит норм. Продавец ответила, что жалобы от покупателей получают каждый день и уведомляют производителя. Но ничего не меняется. Сказала, что с молоком какие-то проблемы».

«Я вчера купила молоко, до 9 августа срок годности, кислое капец».

«Молоко реально кислое, покупала в пакете, срок стоит до 8 числа, в конечном итоге дома открыли, кислое».

«Заходил эти дни в «Копеечку», молока нет. Спросил у продавца, что случилось. Говорит, комбинат просто не отгружает. А из-за чего – не знает».

«Сливок нет в магазинах. Обратила внимание, что нет ни 10%, ни 33%-го. Сестра сказала, что и в Минске с этим сложно, хотела для крема в торт купить и не нашла».

Что пишет Onliner

За полугодие в Беларуси было произведено 3,81 млн тонн молока — почти на 350 тыс. тонн больше, чем за минувшее. При этом на прошлой неделе в одном минском магазине читатель не нашел его вовсе — только кокосовое и соевое. В категорию «волнительных» продуктов также попали сливки и кефир.

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Где наши сливки

Вот, как объясняет происходящее журналист Onliner Александра Владыко. У белорусских предприятий — проблема с упаковкой. Она все ещё поставляется в Беларусь (включая Tetra Pak), но в меньших количествах. Нормальные запасы упаковки обеспечивают два-три месяца работы предприятия, но сигналы начали поступать еще весной. Поэтому к августу проблема дефицита перешла в стабильно хроническую. В таких условиях невыгодно расходовать упаковку на мелкие форматы, в которые разливаются, в частности, сливки.

Основная версия, почему нет сливок в стране — экспорт. Белорусские сливки легко находятся на российских маркетплейсах. Дорого. Внутренние цены активно регулируются. При ограниченном количестве упаковки (см. абзац выше) и выгодном спросе на внешнем рынке предприниматель (а госчиновники, управляющие заводами, тоже несут прямую ответственность за финансовое положение дел) продаст там, где выгоднее.

Что с молоком

Эта тема напрямую не связана с упаковкой, но связанная с ценовым регулированием. Вот что рассказали в одной из республиканских торговых сетей:

«На внутреннем рынке есть дефицит цельномолочной продукции (молоко, кефир, сметана). Мы делаем заявки, но некоторые производители выполняют их на 0—5%».

Почему?

«На данную продукцию установлены предельно допустимые цены, которые могут меняться не более чем на 1—2% в месяц. При этом рост стоимости сырья за последний месяц составил 10—15%. Чтобы не работать в убыток, производители вынуждены сокращать производство определенных видов продукции под предлогом «отсутствия сырья, упаковки» и тому подобного. В нынешних условиях производителям значительно выгоднее отгружать продукцию на экспорт».

В Минсельхозпроде комментируют ситуацию иначе:

«Молокоперерабатывающие предприятия обеспечивают переработку всего поступающего сырого молока и выполнение заявок торговых организаций, которые соблюдают договорные обязательства в части своевременной оплаты за поставленную в их адрес молочную продукцию.

За январь — июнь 2022 года в соответствии с возросшим спросом увеличены поставки на внутренний потребительский рынок масла на 11%, мягких сыров — на 6%, плавленых — на 12%».