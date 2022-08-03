В Слуцке назначили нового начальника управления по образованию. Кто им стал (+фото)

Новым начальником управления по образованию Слуцкого района стал Антон Владимирович Метельский. Об этом сообщает «Слуцкі край». Он приступил к работе во вторник, 2 августа.

Что известно про Антона Метельского:

Образование — Белорусский государственный университет физической культуры.

С 2013 по 2018 год — учитель физической культуры и здоровья СШ №8.

С 2018 по 2022 год — директор Клепчанской базовой школы.

Ранее, с 24 октября 2014 года, управление по образованию возглавлял Андрей Васильевич Неделько.

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