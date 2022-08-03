Конечно, уже почти все наслышаны о следующем «разводе». Как правило, на телефон пенсионеров поступает звонок от незнакомцев. Те говорят, что «ваша дочь/сын попала в аварию и ей/ему срочно нужны деньги». Пока пенсионеры пытаются опомниться, мошенники добавляют о том, что передача денег не терпит отлагательств.

Вот такой случай и произошёл 6-го июля с жителями одной из деревень Слуцкого района. Сразу нескольким односельчанам поступил подобный звонок. Благо, наши случчане не растерялись, пишет Vakol.biz.

Звонок первой жительнице Слуцкого района проходил в следующем ключе:

— Ваша дочь попала в аварию.

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— О, Боже! Как это случилось? (сразу поверила в случившееся)

— Она переходила улицу на красный сигнал светофора!

— На красный? Но у нас нет ни одного светофора во всей деревне…

После этого звонившие не нашли, что добавить.

Но это ещё не всё. Находчивость случчанок продолжилась при звонке другой женщине.

Ситуация та же:

— Ваша дочь попала в аварию.

— Як в аварию? А што з ей?

— Она в больнице сейчас.

— В больнице? Добра, тады хай яе лечаць нашы дактары.

— Ну вы и с..ка, — сказал звонивший мошенник и положил трубку, не найдя, что ответить на такую уверенность в наших врачах.

Будьте осторожны при звонках с незнакомых номеров! Ну, или, можете отшутиться. Как видим, мошенники не всегда готовы к такому повороту событий.