Что важного и интересного в печатном номере газеты от 4 августа 2022 года

Рассказываем, что интересного и важного можно прочитать в печатном номере «Кур’ера», который выйдет 4 августа.

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В список наших дополнительных услуг входит ксерокопия расписания на белой офисной бумаге. Стоимость услуги — 2 рубля. Подписчикам на газету «Кур’ер» скидка — 10%.

«Собака не должна мешать жить»

Случчанин Павел Шилович увлекается дрессировкой собак. Во время срочной службы на границе он стал лучшим кинологом Гродно и Гродненской области.

О земле, жилье и новых правилах

В июле увидели свет сразу несколько законодательных актов, регулирующих земельные отношения и сферу строительства и регистрации частных домов и хозпостроек. «Кур’ер» собрал самые важные нововведения в одну публикацию.

Как правильно выбирать двери

Без дверей не обходится ни одно жилище. Но, если их неправильно подобрать, то это испортит впечатление даже от самого дорогого и изысканного ремонта.

Какие есть особенности выбора входных и межкомнатных дверей, читайте в нашем обзоре.

Звязаў жыццё з флотам

Любанчанін Іван Гарбуз марыў аб мірнай прафесіі. Таму і паступіў у геадэзічны інстытут. Але ў 1936 годзе юнака заклікалі на службу ў Чырвоную Армію. Дакладней — у ваенна-марскі флот. І гэта крута змяніла лёс чалавека, назаўсёды звязала яго з марской справай.

Как будут укреплять ослабевшую армию ФРГ

Берлин оживился после многолетней халатности и недофинансирования. Власти Германии обещают повысить расходы на оборону до уровня более 2% ВВП, а также планируют выделить не менее 100 млрд евро в специальный фонд для Бундесвера. Это большие деньги, которые дополнят годовой оборонный бюджет в 50 млрд евро.