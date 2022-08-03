В каких домах Слуцка будут отключать электричество днём с 8 по 12 августа (карта+адреса)

В связи с капитальным ремонтом на воздушной линии электропередачи 0,38 кВ будет отключено электроснабжение с 8 по 12 августа с 08.00 до 17.00 у потребителей по адресам:

улица Виленская №№ 78-104 (чётные);

проезд Виленский (Карла Либкнехта) №№ 1-19 (нечётные);

улица Красногвардейская №№ 21-23;

1-й переулок Красногвардейский №2;

улица 2-я Западная №№ 1-13 (нечётные);

улица Старобинская №№ 15,19,

пер. К. Либкнехта № 1.

Как сообщил «Слуцкий ГРЭС», все пользователи будут уведомлены об отключениях.

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От редакции: обращаем внимание, что проезд, который на «Яндекс.Картах» и на кадастровой карте Беларуси обозначен как Карла Либкнехта, в сообщени ГРЭС обозначен как Виленский.