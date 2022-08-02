В конце июля с редакцией «Кур’ера» через Instagram связалась случчанка и попросила подсказать, как ей разобраться в ситуации. Незнакомая девочка прислала на Viber её 9-летней дочери 17 аудио- и видео- сообщений с оскорблениями.

Мы не указываем имена героев, чтобы защитить интересы несовершеннолетнего ребёнка.

Реклама

Мама ребёнка рассказала «Кур’еру» подробности произошедшего с её дочерью и прислала в редакцию три примера сообщений, которая получила её дочь (фрагменты — на видео, голоса изменены).

В голосовых и видео-сообщениях девочки обзывают свою сверстницу и давят на неё: «Тебя никто не любит. Ты вообще зачем родилась на свете? /…/ Вот когда умрешь, вот будешь знать, что ты писала. /…/ Я тебя ненавижу. /…/ Я, когда (тебя) видела, когда в санатории была, это ты вообще фрэш, крэш, кринж… Просто ужас. Ты ужас. Тебя никто ненавидит».

«Кур’ер» посоветовал матери ребёнка обратиться в милицию. В итоге оказалось, что девочка, унижавшая её дочь, живёт в Витебске.

«Моя дочь всегда рада новым друзьям. Оказывается, девочка из Витебска и одноклассница моей дочери отдыхали в одном санатории. Там она выманила номер телефона моей дочери, на которую подписана в соцсети Likee. Якобы хотела подружиться.

И вместо вежливых слов знакомства, отправила ей оскорбительные голосовые сообщения, — рассказывает случчанка. — Дочь пришла домой вся поникшая и без настроения, плакала. И только потом переслала все сообщения. Я прослушала и была в шоке…

Хочу всех поблагодарить за поддержку. Особенно газету «Кур’ер» за подсказку, что можно обратиться в милицию. И благодарю педагога Кристину Николаевну Счастную за аналогичный совет. Мне сказали, что заявление пойдёт на Витебск. Как только с той девочкой проведут профилактическую беседу, мне позвонят».