Уронил сумку и висел под потолком. В Минске мужчина забрался в салон связи, чтобы украсть телефоны

Вечером в воскресенье, 31 июля, в одном из минских торговых центров 38-летний мужчина спрятался в туалете и дождался закрытия магазина. Он убедился, что никого нет и забрался в салон сотовой связи через вентиляционную шахту, сообщает Следственный комитет.

Собрав в сумку разные гаджеты на общую сумму более 36 000 рублей, выбраться из помещения решил тем же путём. Когда мужчина проползал по вентиляционной шахте, не удержал сумку, которая упала на пол уже другого павильона. Из-за этого сработала сигнализация.

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Сотрудники милиции, которые приехали на место, легко поймали подозреваемого с поличным, потому что он висел под потолком.

СК возбудил уголовное дело по ч.1 ст.14 ч.4 ст.205 (покушение на кражу, совершенную в особо крупном размере) Уголовного кодекса. С задержанным проводятся следственные действия.