«Это престижно». Парень из Слуцка служит в спецназе (фотофакт)

Ефрейтору Владиславу Корбуту 21 год. Молодой человек родом из Слуцка. В спецназе служит третий год. Начинал со срочной, а потом стал контрактником, пишет агентство «Минск-Новости».

«Прыгаю десятый раз. Словами ощущения не передать. Я очень рад, что служу в спецназе. Это престижно, мне нравится моя работа. Но я не собираюсь останавливаться. Буду поступать в Белорусскую государственную академию связи и стану офицером», — сказал Владислав после своего прыжка с парашютом на полигоне в Марьиной Горке. Напомним, что 2 августа в Беларуси отмечается День десантников и сил специальных операций.