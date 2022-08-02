«Ситуация очень сложная». Жители Слуцка жалуются на шум из ресторана «Сорренто». Что на это отвечают власти и руководство ресторана

Дом №20 по улице Чехова расположен прямо напротив ресторана «Сорренто», через улицу. Его жители обратились в «Кур’ер» с жалобой, что по ночам в выходные возле ресторана очень шумно. Однако в ответах чиновников говорится, что ресторан работает в пределах допустимых норм.

На что жалуются жители дома №20

«Кур’ер» пообщался с жителями дома №20. Они рассказали, что по ночам в пятницу и субботу в их доме невозможно заснуть, потому что от ресторана доносятся громкая музыка и разговоры людей, которые отдыхают на улице возле заведения.

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«Мне ещё нормально, потому что мои окна выходят на противоположную сторону, во двор, — сказала жительница дома Ольга Васильевна. — И то у меня музыку слышно. А соседям, у которых окна выходят на ресторан, приходится спать в духоте. Окна не открыть, потому что из-за шума уснуть невозможно. На улице возле ресторана гуляют и даже фейерверки запускают».

Ответы местных властей

Один из жителей дома, Борисевич А.Н., неоднократно жаловался на шум от «Сорренто» в райисполком. В том числе в коллективных обращениях, подписанных другими жильцами. Он предоставил «Кур’еру» письменные ответы на эти жалобы. Документы датируются 20 марта 2020 года, 7 августа 2020 года, 12 сентября 2020 года и 12 августа 2021 года.

Все ответы примерно похожи. Из них следует, что:

здание «Сорренто» построено по всем нормам, включая отдалённость от жилых домов (до ближайшего дома на Ивановского, 11А — 45 метров, до дома №20 — 69 метров);

ресторан находится не в «спальном районе»;

музыкальная программа проходит исключительно внутри помещения;

в здании установлены кондиционеры, и в период проведения музыкальной программы окна закрыты;

объект посещает наряд милиции.

Исходя из этого, оснований полагать, что громкая музыка доносится именно из вышеуказанного объекта, не представляется возможным.

В одном из ответов указано, что в сентябре 2020 года Слуцкий ЦГиЭ проводил измерения, и установил, что уровни звука в «Сорренто» с 21.00 до 23.00 не превышают предельно допустимые уровни.

Что слышно ночью возле ресторана

Корреспондент «Кур’ера» побывала в районе ресторана «Сорренто» в час ночи с субботы, 30 июля, на воскресенье, 31 июля. В ресторане действительно звучала музыка, которую было слышно возле многоэтажек через улицу. Кроме того, на площадке перед рестораном находилось довольно много людей, которые громко разговаривали, перекрикивая музыку.

В группе «ВКонтакте» «Сорренто» указано, что дискотека проходит каждую пятницу и субботу, и что в эти дни ресторан работает до 3 часов.

В ответах райисполкома не до конца разъяснено утверждение, что ресторан находится «не в спальном районе». С двух сторон от заведения расположены жилые кварталы, состоящие из многоэтажных домов, а за рестораном находится частный сектор. Это по определению и есть спальный район. Возможно, имелась в виду удалённость ресторана от жилых домов и то, что он находится не в самом жилом квартале (например, не на 1-м этаже многоэтажки).

Что пояснила директор ресторана

Анжелика Шиманович, директор ЧТПУП «Шанок», которому принадлежит «Сорренто», сказала «Кур’еру», что знает о проблеме, но ресторан действительно работает в рамках законодательства. Время работы заведения согласовано с отделом торговли Слуцкого райисполкома. Окна в помещениях, где звучит музыка, всегда закрыты, за этим строго следят. Открыты окна могут быть только в коридорах, раздевалке музыкантов, на кухне, в гардеробе и бильярдной. Специально чтобы не открывать окна, в помещениях с музыкой, по словам директора, установлено несколько кондиционеров.

«Я всё понимаю, — сказала Анжелика Анатольевна. — Ситуация здесь очень сложная. А как открылись «Вояж-холл», «Заря»? Они вообще находятся прямо вблизи жилых домов. Там тоже играет музыка и люди на улице отдыхают и шумят. А у нас расстояние до дома №20, где люди жалуются, — 69 метров.

Естественно, мы тоже переживаем. Выходим на стоянку, просим выключать музыку на улице в машинах. Мы не ставим лавочки возле заведения, потому что понимаем, что шумные компании будет не разогнать. В три часа мы выключаем свет на улице, чтобы люди быстрее разошлись. Посадили туи, кустарник, чтобы чуть-чуть заглушить звук. Но лето — это беда. Люди отдыхают на улице.

При этом нужно понять, что мы работаем полностью законно. Исполком на аукцион выставил конкретно этот участок земли, и мы получили его в пользование, построили то заведение, которое оговаривалось. У нас все документы и разрешения есть».