«Ситуация очень сложная». Жители Слуцка жалуются на шум из ресторана «Сорренто». Что на это отвечают власти и руководство ресторана

Олеся Белая
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Дом №20 по улице Чехова расположен прямо напротив ресторана «Сорренто», через улицу. Его жители обратились в «Кур’ер» с жалобой, что по ночам в выходные возле ресторана очень шумно. Однако в ответах чиновников говорится, что ресторан работает в пределах допустимых норм.

На что жалуются жители дома №20

«Кур’ер» пообщался с жителями дома №20. Они рассказали, что по ночам в пятницу и субботу в их доме невозможно заснуть, потому что от ресторана доносятся громкая музыка и разговоры людей, которые отдыхают на улице возле заведения.

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«Мне ещё нормально, потому что мои окна выходят на противоположную сторону, во двор, — сказала жительница дома Ольга Васильевна. — И то у меня музыку слышно. А соседям, у которых окна выходят на ресторан, приходится спать в духоте. Окна не открыть, потому что из-за шума уснуть невозможно. На улице возле ресторана гуляют и даже фейерверки запускают».

Ответы местных властей

Один из жителей дома, Борисевич А.Н., неоднократно жаловался на шум от «Сорренто» в райисполком. В том числе в коллективных обращениях, подписанных другими жильцами. Он предоставил «Кур’еру» письменные ответы на эти жалобы. Документы датируются 20 марта 2020 года, 7 августа 2020 года, 12 сентября 2020 года и 12 августа 2021 года.

Все ответы примерно похожи. Из них следует, что:

  • здание «Сорренто» построено по всем нормам, включая отдалённость от жилых домов (до ближайшего дома на Ивановского, 11А — 45 метров, до дома №20 — 69 метров);
  • ресторан находится не в «спальном районе»;
  • музыкальная программа проходит исключительно внутри помещения;
  • в здании установлены кондиционеры, и в период проведения музыкальной программы окна закрыты;
  • объект посещает наряд милиции.
  • Исходя из этого, оснований полагать, что громкая музыка доносится именно из вышеуказанного объекта, не представляется возможным.

В одном из ответов указано, что в сентябре 2020 года Слуцкий ЦГиЭ проводил измерения, и установил, что уровни звука в «Сорренто» с 21.00 до 23.00 не превышают предельно допустимые уровни.

Что слышно ночью возле ресторана

Корреспондент «Кур’ера» побывала в районе ресторана «Сорренто» в час ночи с субботы, 30 июля, на воскресенье, 31 июля. В ресторане действительно звучала музыка, которую было слышно возле многоэтажек через улицу. Кроме того, на площадке перед рестораном находилось довольно много людей, которые громко разговаривали, перекрикивая музыку.

«Ситуация очень сложная». Жители Слуцка жалуются на шум из ресторана «Сорренто». Что на это отвечают власти и руководство ресторана
Люди возле «Сорренто» в час ночи

В группе «ВКонтакте» «Сорренто» указано, что дискотека проходит каждую пятницу и субботу, и что в эти дни ресторан работает до 3 часов.

«Ситуация очень сложная». Жители Слуцка жалуются на шум из ресторана «Сорренто». Что на это отвечают власти и руководство ресторана
Скриншот из группы «ВКонтакте» ресторана «Сорренто»

В ответах райисполкома не до конца разъяснено утверждение, что ресторан находится «не в спальном районе». С двух сторон от заведения расположены жилые кварталы, состоящие из многоэтажных домов, а за рестораном находится частный сектор. Это по определению и есть спальный район. Возможно, имелась в виду удалённость ресторана от жилых домов и то, что он находится не в самом жилом квартале (например, не на 1-м этаже многоэтажки).

«Ситуация очень сложная». Жители Слуцка жалуются на шум из ресторана «Сорренто». Что на это отвечают власти и руководство ресторана

Что пояснила директор ресторана

Анжелика Шиманович, директор ЧТПУП «Шанок», которому принадлежит «Сорренто», сказала «Кур’еру», что знает о проблеме, но ресторан действительно работает в рамках законодательства. Время работы заведения согласовано с отделом торговли Слуцкого райисполкома. Окна в помещениях, где звучит музыка, всегда закрыты, за этим строго следят. Открыты окна могут быть только в коридорах, раздевалке музыкантов, на кухне, в гардеробе и бильярдной. Специально чтобы не открывать окна, в помещениях с музыкой, по словам директора, установлено несколько кондиционеров.

«Я всё понимаю, — сказала Анжелика Анатольевна. — Ситуация здесь очень сложная. А как открылись «Вояж-холл», «Заря»? Они вообще находятся прямо вблизи жилых домов. Там тоже играет музыка и люди на улице отдыхают и шумят. А у нас расстояние до дома №20, где люди жалуются, — 69 метров.

Естественно, мы тоже переживаем. Выходим на стоянку, просим выключать музыку на улице в машинах. Мы не ставим лавочки возле заведения, потому что понимаем, что шумные компании будет не разогнать. В три часа мы выключаем свет на улице, чтобы люди быстрее разошлись. Посадили туи, кустарник, чтобы чуть-чуть заглушить звук. Но лето — это беда. Люди отдыхают на улице.

При этом нужно понять, что мы работаем полностью законно. Исполком на аукцион выставил конкретно этот участок земли, и мы получили его в пользование, построили то заведение, которое оговаривалось. У нас все документы и разрешения есть».