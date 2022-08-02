Ирина Донцова, директор агентства «Партнер для всех», рассказала порталу «ПРО Недвижимость», что цены жильё падают, предложение растёт, но есть объекты, которые до сих пор пользуются огромной популярностью.



Любань

«Покупатели стали активно вкладывать деньги в недвижимость в городе, и, что самое удивительное, это касается именно регионов, — говорит Ирина Донцова. — Мы видим ситуацию, когда в Любани в мае 2021 года была продана лишь одна квартира за $4000, а в мае 2022 года — уже четыре квартиры.

При этом посмотрите на уровень цен: квартира общей площадью 47 кв.м. была реализована за $25 000. Дома в городе и районе продаются ещё более активно. В прошлом году в мае было продано всего 3 дома, а в этом году — 20 (!) домов. Рост количества сделок практически в 7 раз.

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Солигорск

Ещё один крупный «промышленник» — Солигорск — также бьёт рекорды по сделкам. За май было продано 46 квартир и 19 домов! Сейчас самая дорогая квартира в Солигорске продается по $1060 за «квадрат» — вполне сопоставимо с Минском. И это не какое-то эксклюзивное предложение, а обычные двухкомнатные апартаменты общей площадью 42 кв.м., расположенные в доме 2015 года постройки практически в центре города. Однако в среднем однокомнатные квартиры здесь стоят около $22 000.

Стоимость коттеджей в Солигорске в среднем не превышает отметку в $60 000, однако есть экземпляры, которые иначе, как феноменом, не назовешь. Например, коттеджи в городе, которые выставлены на продажу за $150 000-200 000. И, что самое удивительное, есть и потенциальные покупатели, которые ими интересуются.

Слуцк

В Слуцке также есть свои рекорды: однокомнатная квартира общей площадью 35 кв.м. была продана за $34 000, а это $967 за квадратный метр в доме 2018 года постройки.

В среднем же однокомнатные квартиры здесь стоят от $15 000 до $18 000, двухкомнатные — около $22 000. Всего же в мае 2022 года в этом городе было продано 15 квартир и 22 дома.

Интересный факт: те, кто хочет сэкономить и за те же деньги купить более комфортное жильё, приобретают дома в Слуцке, а работать ездят в Солигорск (расстояние составляет всего 35 километров).

Копыль

В Копыльском районе за май было продано 3 квартиры и 13 домов, но уровень цен здесь, конечно, намного ниже. Например, городской дом общей площадью 100 кв.м. был продан за $45 000, а средняя цена загородных домов здесь не превышает $5 000.

Старые Дороги

За добротный дом в Старых дорогах покупатели согласились заплатить лишь $13 000, но средняя цена по городу составляет не больше $10 000. Всего же в этом районе за месяц было продано 9 домов и 3 квартиры».