Администрация Слуцкого ЖКХ сообщила «Кур’еру», что плановая остановка котельной №2 (обслуживает микрорайон «Чехова») переносится по техническим причинам. Горячей воды в микрорайоне не будет с 5 по 17 сентября.

ЖКХ приносит извинения за принесённые неудобства. Ранее сообщалось, что котельную будут готовить к зиме с с 15 по 27 августа.

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Справку в Слуцком ЖКХ можно получить по телефону 4-62-19.

Котельная №2 обслуживает следующие дома: