В конце июля побывал в гостях в деревне Малиновка, что за Селищами в 4-х километрах. Сделал несколько фотозарисовок, чтобы подчеркнуть особенности этого поселения.

«Весьма душевная сторонка». Какой увидел деревню Малиновка житель Слуцка (фото)
Фотографии: Александр Шелехов
«Весьма душевная сторонка». Какой увидел деревню Малиновка житель Слуцка (фото)
Первое, на что обращаешь внимание — многочисленность ласточек. Сидят на проводах, словно ноты сказочной мелодии
«Весьма душевная сторонка». Какой увидел деревню Малиновка житель Слуцка (фото)
Кто-то во дворе создал антураж старины, а перед калиткой установил нетрадиционные цветники
«Весьма душевная сторонка». Какой увидел деревню Малиновка житель Слуцка (фото)
Очень притягательно смотрится беседка из виноградных листьев
«Весьма душевная сторонка». Какой увидел деревню Малиновка житель Слуцка (фото)
Пахота под жнивьём

Весьма душевная сторонка — Малиновка! Тут присутствует гармония и любовь к окружающему миру.

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