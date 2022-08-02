«Весьма душевная сторонка». Какой увидел деревню Малиновка житель Слуцка (фото)

В конце июля побывал в гостях в деревне Малиновка, что за Селищами в 4-х километрах. Сделал несколько фотозарисовок, чтобы подчеркнуть особенности этого поселения.

Весьма душевная сторонка — Малиновка! Тут присутствует гармония и любовь к окружающему миру.

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