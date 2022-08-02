Инфляция в Германии: эксперты ожидают ухудшения

Инфляция в Германии растёт. Эксперты сообщают, что ситуация будет только усугубляться.

Высокие цены на нефть и газ беспокоят многих, как и стоимость продуктов питания. Рост цен становится проблемой для всё большего числа людей. В этом году продукты питания и особенно энергия значительно подорожали. Эксперты не ожидают облегчения ситуации в ближайшем будущем.

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Не все цены учтены в «корзине товаров»

Федеральное статистическое управление рассчитывает инфляцию в Германии на основе цен на 650 различных товаров и услуг. Если цены в этой «корзине товаров» падают, то инфляция снижается. Если растут, то растёт и уровень инфляции.

Но Федеральное ведомство не учитывает все цены одинаково. Изменения цен на товары, на которые домохозяйства тратят много денег, оказывают сильное влияние на инфляцию. Колебания цен на одежду, например, оказывают более сильное влияние, чем изменения цен на образование. В настоящее время инфляцию повышают две позиции из потребительской корзины: продукты питания и энергоносители. Обычно домохозяйства платят около 10% от своих ежемесячных расходов на то и другое.

После нескольких месяцев роста цен продукты в июне стоят почти на 13% дороже, чем в прошлом году. За тот же период цены на энергоносители выросли на 38%. Что это означает для потребителей?

Цены на продукты питания быстро доходят до потребителей

Рост цен на продукты сравнительно быстро достигает потребителей, потому что они часто совершают покупки. Подсолнечное масло, например, в мае этого года стоило почти на две трети дороже, чем в мае 2021 года. Макароны и мясо подорожали на треть. Пшеничная мука за тот же период подорожала примерно на 40%.

По данным Федерации немецкой пищевой промышленности (BVE), цены на немецкую пшеницу в Германии выросли более чем в два раза. Запрет на экспорт зерна, введённый Индией, усугубляет ситуацию. Потребители также ощущают влияние более дорогой упаковки и цепочек поставок.

Цены на энергоносители приводят к подорожанию продуктов питания

Рост цен на энергоносители не только ложится бременем на потребителей, но и приводит к подорожанию продуктов и многих других товаров. Возьмём, к примеру, молоко. Сначала его нагревают, чтобы уничтожить микробы. Это стоит энергии. Затем его часто приходится перевозить в супермаркет на грузовиках, что влечёт за собой высокие цены на топливо. Наконец, его необходимо охлаждать во время транспортировки и после неё в супермаркете. А это опять же требует затрат энергии. Неудивительно, что молоко сейчас стоит на добрых 10% дороже, чем год назад.

«В ближайшее время облегчения не предвидится»

Доступность газа — это большой дамоклов меч, висящий сейчас над пищевой промышленностью.

Продукты, производ­ство которых требует большого количества энергии — молоко или масло, станут дороже. Есть и другие признаки, не предвещающие ничего хорошего.

Стоит отметить, что рост цен на энергоносители влияет на потребительские домохозяйства. Многие квартиросъёмщики уже оплачивают более высокие счета. Газ, отопление и электричество дорожают. Многие поставщики вынуждены брать за электричество в два раза больше. Потому что приходится брать на себя неплатёжеспособных клиентов и более мелких поставщиков электроэнергии.

Если потребители вернутся к газовому снабжению, то им угрожают тарифы, которые почти в четыре раза дороже.

«Большой конец впереди. Предстоящей зимой цены на нефть и газ для отопления будут продолжать расти», — говорит эксперт по энергетике из Немецкого института экономических исследований. Это связано с тем, что зимой люди больше отапливаются, спрос растёт и цена тоже.

Многие повышения цен ещё не дошли до конечных потребителей. А просто передаются от производителей газа к поставщикам, таким как Uniper, и далее к дистрибьюторам — муниципальным коммунальным службам. В конце года многие жильцы, покупающие электроэнергию и газ у своих домовладельцев, скорее всего, получат массивные счета по итогам года.

Ценовой шок не пройдёт. Ведутся переговоры о заключении контрактов на следующий год. Цены снова значительно вырастут, поэтому в ближайшие несколько лет цены на газ останутся очень высокими.

Энергетический переход и тепловые насосы как противоядие?

В условиях кризиса правительство ускорило отмену надбавки за ЭЭГ. Законодательно обязало поставщиков электроэнергии возвращать потребителям сэкономленные почти четыре цента за киловатт-час. Кстати, малообеспеченные граждане получают субсидию на оплату отопления.